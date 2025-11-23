男性結紮後精子去哪了？泌尿醫揭「路被封住」神祕結局

健康中心／程正邦報導

網紅蔡阿嘎曾拍片公開結紮過程。（圖／翻攝自蔡阿嘎YT）

結紮並非停產！泌尿醫妙喻：睪丸仍在工作，只是「出門路被封」

男性結紮（Vasectomy）是公認安全有效的避孕方式，但許多人對於手術後「精子去哪了」這個問題充滿疑惑，甚至擔憂精子會累積在體內造成身體負擔。泌尿科醫師陳忠佐近日透過社群媒體進行科普，強調結紮的原理並非讓睪丸停止生產精子，而是巧妙地阻斷了精子排出的路徑。

泌尿科醫師陳忠佐在臉書粉絲專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文指出，男性的睪丸會持續不斷地製造精子，而精子完成「生產任務」後，會先在附睪中等待出場。一般情況下，精子會沿著輸精管排出體外，與精液的其他成分（如攝護腺液、儲精囊液）混合射出。然而，結紮手術的關鍵就在於將輸精管進行阻斷或封閉，使精子無法通過，形同「路線中斷」。

功成身退的精子：自然老化後被身體「靜悄悄地吸收」

那麼，這些無法「出門」的精子最終去向何方？陳忠佐醫師解釋，結紮並不會讓精子在體內堆積「爆炸」或造成睪丸脹痛等迷思中的情況。精子由於路線中斷，會滯留在附睪與睪丸內，隨後便會自然老化，最終會被身體的免疫系統和細胞悄悄地吸收處理掉。

他生動地將這個過程形容為：「就像是沒有排班的員工，留在休息室等到自然離職」，強調整個過程是安靜且不會對身體造成任何負擔或不適。這也徹底破解了坊間對於結紮可能引起體內不適的錯誤擔憂。

陳忠佐醫師表示，結紮後睪丸還是會繼續正常生產精子，只是出門的路被封起來了。（圖／翻攝自泌尿科陳忠佐醫師臉書）

專業認證：安全成熟避孕法 不影響性功能與荷爾蒙

泌尿科界普遍認證，男性結紮屬於安全且成熟的避孕方式。手術原理只阻斷了精子的路徑，因此對男性的性功能、射精時的精液量，以及體內的荷爾蒙分泌皆無任何影響。射精時，射出的精液僅缺少了精子這一成分，外觀上並無明顯差異。

不過，醫師也特別提醒民眾，結紮手術後並非立即生效。由於輸精管內可能仍殘留部分精子，因此患者仍須遵照醫囑，在術後數週進行精液追蹤檢查，確認輸精管完全阻斷且精液中無精子殘留，才能確保避孕的成功率，避免意外懷孕。對於任何關於手術是否適合、復原期或後續影響的疑慮，應事先諮詢專業泌尿科醫師，以做出最安全的選擇。

