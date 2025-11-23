男性結紮精子去哪了？泌尿醫揭「路被封住」自然老化被吸收

（示意圖／翻攝自photoAC）

男性接受結紮手術後，精子是否還會繼續產生？不少人對此充滿疑問。泌尿科醫師陳忠佐近日在社群科普，強調結紮並不會讓睪丸停止生產精子，真正的變化在於「出門的路被封住了」，精子失去任務下，會慢慢老化被身體吸收，讓許多男性對結紮後的身體狀況更有清楚認識。

泌尿科醫師陳忠佐日前在臉書粉絲專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文指出，男性的睪丸會持續製造精子，而精子完成後會先在附睪中「等待出場」。一般情況下，精子會沿著輸精管排出體外，與精液一起射出；但男性在結紮手術後，輸精管被封住，使精子無法通過，形同「路線中斷」。

至於精子無法排出後會怎麼辦？陳忠佐解釋，結紮並不代表睪丸停產精子，而是讓精子滯留在附睪與睪丸內自然老化，最終被身體吸收。他形容，「就像是沒有排班的員工，留在休息室等到自然離職」，過程安靜且不會造成身體負擔。

結紮被許多醫師認證為屬於安全且成熟的避孕方式，對性功能與荷爾蒙分泌皆無影響，不會造成精子累積爆炸或睪丸脹痛等迷思情況。唯一的變化，是精子無法參與生育任務，悄悄「退役」。

有泌尿科醫師曾提醒民眾，結紮後並非立即生效，仍須根據醫囑進行追蹤檢查，確認輸精管完全阻斷，才能確保避孕成功。若對手術是否適合、復原期或後續影響有疑慮，建議先與專業醫師諮詢，才能做出最安全的選擇。

