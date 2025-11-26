男性結紮非「去勢」 醫：雄風還在

▲醫師指出，結紮阻斷精蟲排出，睪丸仍正常運作並製造男性荷爾蒙，完全不影響性能力(圖／醫院提供2025.11.26)

[NOWnews今日新聞] 37歲「阿雄」婚後育有兩名愛女，考量經濟與生活品質，夫妻倆日前商討結紮事宜。不料消息意外傳到長輩耳裡，觀念保守的婆婆誤以為結紮等同「去勢」，擔心兒子「雄風不再」，因而與媳婦產生心結。所幸在陪同家屬就醫時，透過亞大醫院泌尿科醫師專業解說，長輩終於放下成見。阿雄隨即接受「微創結紮手術」，讓夫妻倆不再擔心意外「鬧出人命」。

亞洲大學附屬醫院泌尿科主任級醫師蕭子玄指出，這對夫妻早有結紮打算，近期因太太月經延遲，兩人一度驚嚇以為要當「三寶爸媽」。雖然最後證實是虛驚一場，但這也讓兩人更堅定避孕決心。然而，疼惜兒子的婆婆得知後大為反彈，甚至怪罪媳婦觀念太新潮，竟「逼兒子去結紮」，家庭氣氛一度緊張。

轉機出現在日前公公因攝護腺肥大就醫時，陪同的婆婆忍不住向醫師抱怨兒媳做法。蕭子玄聽聞後藉機衛教，向長輩解釋，「男性結紮只是將輸精管截斷，阻斷精蟲排出，睪丸仍正常運作並製造男性荷爾蒙，完全不影響性能力與特徵。」他也提醒，現代育兒經濟負擔重，若因錯誤認知導致意外懷孕，恐對家庭生活品質造成長期影響。

獲得醫師「背書」後，婆婆終於釋懷並尊重子女決定。阿雄在少了家庭阻力後，立即安排手術。蕭子玄說，目前採用「微創結紮手術」，利用特殊器械在陰囊表皮製造微小開口，將輸精管拉出結紮。此法傷口小、感染與血腫機率低，且只需局部麻醉，全程約30分鐘即可完成。

蕭子玄特別強調，結紮並非「術後立刻避孕」，因輸精管後端仍可能殘留精蟲。患者需在術後三個月回診進行精液檢查，確認為無活動精蟲的「空包彈」狀態，才算大功告成；在此之前，仍須採取其他避孕措施。

針對術後照護，醫師建議術後幾天應避免劇烈運動與提重物，減少傷口腫脹或拉扯風險。若有輕微悶痛，透過冰敷與適度休息多能緩解；但若疼痛持續或有感染跡象，則應立即回診。蕭子玄呼籲，男性結紮是體貼伴侶的表現，也是安全有效的避孕選擇，民眾應破除傳統迷思，尋求專業醫療評估。

