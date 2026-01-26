男性育嬰留停破三成 新北勞工局推動日請、時請照顧假

（記者陳志仁／新北報導）臨時照顧孩子或家人，是否讓不少勞工在工作與家庭間分身乏術？新北市政府勞工局統計，近三年申訴性別平等工作措施案件共97件，其中以「育嬰留職停薪」申訴40件、占比約佔41%最高，顯示照顧需求與職場彈性仍是勞工關切的焦點。

勞工局指出，近年勞工申請型態明顯轉變，除傳統長期育嬰留職停薪外，短期、彈性運用的需求逐年上升，反映臨時照護與工作調度的實際需要；同時，新北市男性勞工申請育嬰留職停薪比例已連續多年為六都最高，113年更突破3成，顯示男性分擔育兒與家庭責任的趨勢日益明確。

勞工局長陳瑞嘉表示，依《性別平等工作法》規定，勞工依法申請育嬰留職停薪或家庭照顧假，雇主不得拒絕，亦不得因而解僱、調職、減薪或為其他不利處分，並應於育嬰留停期滿後讓勞工恢復原職；不過，實務上仍發現部分雇主未依法辦理。

陳瑞嘉舉例，曾有勞工育嬰留停復職後，在新部門尚未能顯現其工作的表現優劣情形下，公司火速於3日內通知她被列為人事精簡的對象，顯然未達「實質復職」要件；經勞工局調查後，已依法裁罰雇主。

勞工局強調，為提升照顧家庭的彈性與支持度，「育嬰留職停薪以日請」及「家庭照顧假以時請」已於115年正式上路，制度更貼近實際生活需求，協助勞工在面對家庭責任時，兼顧工作與照護；也呼籲雇主藉新制實施之際，全面檢視內部人事與管理制度，打造友善家庭的職場環境。

勞工局提醒，勞工如在申請或使用相關的假別時，遭遇權益受損的情形，可撥打諮詢專線（02）2967-6902，將有專人提供協助。

