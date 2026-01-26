男性育嬰留停破三成 新北勞工局推動日請、時請照顧假
（記者陳志仁／新北報導）臨時照顧孩子或家人，是否讓不少勞工在工作與家庭間分身乏術？新北市政府勞工局統計，近三年申訴性別平等工作措施案件共97件，其中以「育嬰留職停薪」申訴40件、占比約佔41%最高，顯示照顧需求與職場彈性仍是勞工關切的焦點。
勞工局指出，近年勞工申請型態明顯轉變，除傳統長期育嬰留職停薪外，短期、彈性運用的需求逐年上升，反映臨時照護與工作調度的實際需要；同時，新北市男性勞工申請育嬰留職停薪比例已連續多年為六都最高，113年更突破3成，顯示男性分擔育兒與家庭責任的趨勢日益明確。
勞工局長陳瑞嘉表示，依《性別平等工作法》規定，勞工依法申請育嬰留職停薪或家庭照顧假，雇主不得拒絕，亦不得因而解僱、調職、減薪或為其他不利處分，並應於育嬰留停期滿後讓勞工恢復原職；不過，實務上仍發現部分雇主未依法辦理。
陳瑞嘉舉例，曾有勞工育嬰留停復職後，在新部門尚未能顯現其工作的表現優劣情形下，公司火速於3日內通知她被列為人事精簡的對象，顯然未達「實質復職」要件；經勞工局調查後，已依法裁罰雇主。
勞工局強調，為提升照顧家庭的彈性與支持度，「育嬰留職停薪以日請」及「家庭照顧假以時請」已於115年正式上路，制度更貼近實際生活需求，協助勞工在面對家庭責任時，兼顧工作與照護；也呼籲雇主藉新制實施之際，全面檢視內部人事與管理制度，打造友善家庭的職場環境。
勞工局提醒，勞工如在申請或使用相關的假別時，遭遇權益受損的情形，可撥打諮詢專線（02）2967-6902，將有專人提供協助。
其他人也在看
新北通學廊道達標 年底破百校
新北市推動通學廊道安全改善計畫持續邁進，新北市長侯友宜26日視察三重區永福國小周邊人行環境改善成果時表示，目前全市已完成97所學校通學廊道改善，年底前一定能達成100校目標；養工處長鄭立輝則指出，永福國小周邊工程完工後，人行動線更順暢、安全，也為鄰近社區帶來實質改變。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
帳號被砍只能認命？Meta監督委員會首度審查「永久停權」機制，向大眾徵詢意見
Meta對於仇恨言論與騷擾行為的處理方式，一直以來都是各界關注的焦點。Meta監督委員會 (Oversight Board) 近期宣布，將著手審查一起用戶帳號遭「永久停權」 (Permanently Disabled)的案件。這名用戶因發布針對記者的暴力威脅及其他違規內容而遭到封殺，但爭議點在於其違規次數其實尚未達到系統設定的自動停權門檻，而這是監督委員會成立以來，首次針對「永久停權」這項極刑進行審查，更希望能藉此提升Meta執法透明度。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
環境部、衛福部 爭取氣候弱勢健康預算
國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會昨天首次召開聯席會議。環境部長彭啓明表示，明年環境部、衛生福利部將共同爭取預算...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
台北燈節雙展區 20條遊程玩翻
迎接農曆新年到來，深受國內外旅客期待的2026台北燈節將於2月25日至3月15日盛大登場，北市觀傳局在今年燈節首度規畫「雙展區、雙IP」，攜手包括變形金剛與尚未公開的2大國際IP合作打造主題燈組，分別於潮流匯聚的西門町及兼具文化、自然綠意的圓山花博公園同步亮相，另配合燈節活動再推出20條主題遊程，提供民眾串連賞燈與城市探索多元玩法，為市民與旅客帶來耳目一新的賞燈體驗。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
新北通學廊道完成97校 侯友宜：今年拚百校達標
（記者陳志仁／新北報導）新北市政府積極推動「通學廊道安全改善計畫」，市長侯友宜今（26）日前往三重區永福國小視 […]引新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
草船借箭
話說一向很精明的諸葛亮，答應了周瑜三天弄十萬支箭給他，但又不想花錢花材料和人工，就很奸詐的利用江邊起大霧的時候，去挑釁曹操，知道曹操不敢大意來戰，一定會萬箭齊發亂射一通，再用稻草人船隊去接一堆箭回來。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
朱團東歐巡演遞台灣文化名片 藝術節總監驚：觀眾超嗨前所未見！
朱宗慶打擊樂團40週年首次海外出擊，受邀前往東歐，分別於1月24、25日，參與 IPEW克羅埃西亞國際打擊樂節，以及斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節的壓軸演出，獲得跨國打擊樂社群與當地觀眾熱烈迴響，預計於台灣時間27日晚間載譽返國。此次造訪東歐兩大藝術節，以世界巡演旗艦作品「動能∞無限」（Ene自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
新北首創候用校長AI認證
新北市教育局昨（二十六）日於豐年國小及石碇高中同步啟動一一五年度國中小候用校長儲訓課程，正式展開新一輪校長人才培育。今年共遴選二十五名通過初、複試的準候用校長，並首度將「AI認證」納入培訓核心，強化教育領導者的科技治理與前瞻決策能力，打造智慧校園新世代領航者。教育局長張明文表示，新北市對校長遴選與培育向來採取高標準、嚴把關機制，一一五年度候用校長除須完成一至五月的完整儲訓外，後續更需進入教育局進行近一年的「第三階段甄選」實務歷練，透過每週隨同資深校長進行校務觀摩與行政實作，累積真實辦學經驗，通過多元考核後，方能正式取得候用校長資格。教育局表示，此次儲訓規劃為期十一週，首週木章訓練由中華民國童軍總會及新北市童軍會共同指導，藉由戶外實作與任務挑戰，引導準校長深刻體悟「互助、責 ...台灣新生報 ・ 12 小時前 ・ 1則留言
賈永婕再發文揭延期內幕 霍諾德"瞄鳳梨照"成焦點
生活中心／葉為襄、曾宸洛 台北報導美國徒手攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德，成功完成攀登台北101壯舉，不過，攀登前的一個畫面，意外成為網友話題，台北101董事長賈永婕，手捧象徵好運的鳳梨，但站在一旁的霍諾德卻露出一臉困惑表情，截圖被網友瘋傳。而賈永婕也在晚間轉發這張照片，笑說鳳梨很神奇，更進一步揭露延期內幕。祈福典禮現場一群人拿著香，台北101董事長賈永婕，雙手捧著鳳梨，站在一旁的美國攀岩好手艾力克斯．霍諾德，眼睛盯著鳳梨，但臉上露出困惑又好奇的表情，這張照片在網路上瘋傳，成為話題。民眾瘋狂猜測，Alex怎麼會露出這表情，還有網友說是不是想到卡通海綿寶寶鳳梨屋。賈董再發文揭延期內幕 霍諾德「瞄鳳梨照」遭瘋傳。（圖／賈永婕的跑跳人生FB）Alex攀登前幾天，101董事長賈永婕率領團隊和Alex團隊一起餐與祈求典禮，賈永婕醉心貼文說出延期內幕，說周六下午被找回公司，英國製作團隊業者告訴他，周日上午還是會下雨，賈永婕透露，若是延到星期一，可能影響上班族，合約上明明可以取消，但賈永婕說她說什麼都無法放棄，打電話給台北市長蔣萬安整合資源，也謝謝幫忙的人，也謝謝神奇的鳳梨。101為了讓霍諾德平安攻頂民俗儀式擺出乖乖餅乾、象徵大吉大利的橘子、平平安安的蘋果，和喜氣洋洋的火龍果和鳳梨，如今，霍諾德完成創舉，鳳梨也在他離台後成為焦點之一。賈董再發文揭延期內幕 霍諾德「瞄鳳梨照」遭瘋傳。（圖／賈永婕的跑跳人生FB）《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。原文出處：賈董再發文揭延期內幕 霍諾德「瞄鳳梨照」遭瘋傳 更多民視新聞報導葛仲珊夢見好友方大同！完成生命之作〈b.ye 畢業〉霍諾德徒手登頂台北101 蕭彤雯讚賈永婕：不只是賭上董座而已最新／攀101活動大成功！賈永婕被拱選台北市長 急喊「屁股剛坐熱」：別叫我選民視影音 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
新北市長提名 侯友宜：會照步來
記者蔡琇惠∕新北報導 二０二六年新北市長選戰，民進黨新北市長參選人蘇巧慧已在各區掃街…中華日報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
木聯》震撼！22年來史上第1次 穀保家商連3打席開轟
高中木棒聯賽穀保家商25日對屏東高中上演22年來史上第一次的「背靠背靠背」全壘打，最終提前3局以19：0扣倒屏東高中，展現青棒強權的超狂火力。穀保首局就狂攻12分，2局上二棒帕蘇拉．塔基斯利尼安敲3分砲，三棒許子彥敲界外全壘打後修正彈道再敲中左外野陽春砲，下一棒四棒大物張乙安挑戰中外野，再度夯出全自由時報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
永福國小人行環境再升級 侯友宜：新北通學廊道今年邁向100所
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市「通學廊道安全改善計畫」已完成97所學校，新北市長侯友宜今（26）互傳媒 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
"阿松與阿暖"海外首宣傳 柯叔元.白家綺現身檳城掀暴動
生活中心／綜合報導演員柯叔元、白家綺，日前到馬來西亞檳城舉辦見面會，也為即將在馬來西亞上檔的新戲"阿松與阿暖"，提前暖身，兩人一下飛機就受到大批粉絲團團包圍，爭相與他們拍照合影，讓首次到大馬宣傳的柯叔元是又驚又喜。民視 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
「幼幼希望號」啟航 偏鄉木工坊正式啟用
「幼幼希望號」啟航 偏鄉木工坊正式啟用EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
第1屆金繪獎入圍公布 曹俊彥獲特別貢獻獎
文化部首辦國家級繪本獎項「金繪獎」，歷經3個月初審及複審，於26日揭曉入圍名單，同時公布首屆金繪獎「特別貢獻獎」由被譽為台灣兒童文學界點子王的曹俊彥獲得；其他最終得獎名單預計於4月下旬頒獎典禮現場公布。評審團表示，曹俊彥在編輯與創作崗位上深耕60多年，即使在物資貧乏的年代，仍不屈於有限資源，運用印刷自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
爆料稱NVIDIA顯示卡建議售價計畫將成歷史，GeForce RTX 5070 Ti大幅減產、資源聚焦GeForce RTX 5080
由於NVIDIA顯示卡在市場的強勢表現，NVIDIA已經多年在新顯示卡上市後透過稱為Open Price Project(OPP)的方式控制行情，並於官方的創始版採取該建議售價，並Cool3c ・ 4 小時前 ・ 發表留言
阿扁再挑戰中監 2／7台北開講
前總統陳水扁因涉貪汙、洗錢等罪，合併判刑20年定讞，民國99年底入獄服刑後，自104年1月保外就醫至今，迭生爭議，近期更頻踩台中監獄4不原則，繼預告今年初主持電視政論節目被行政院長卓榮泰下令封殺後，他26日於臉書宣布2月7日將在台大校友會館辦講座，「歡迎參加知識響宴的阿扁演講」。中監回應，將依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定落實督管。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
台中萬和宮近50萬人安太歲 信眾為寵物貓、愛車點燈
再過3週就是丙午馬年新春，台中市萬和宮媽祖鎮殿超過340周年，啟動植福斗、敬點光明燈及文昌燈以及安奉太歲作業，宮方統計，每年安奉太歲及點燈約50萬人次，民眾為「灰白白」、「灰妮 」、「灰妹眉」安燈，經查原來是家中寵物，董事長蕭清杰說，多年來秉持媽祖慈悲精神均未漲價。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
台灣南部海域規模4.6地震 最大震度屏東縣3級
（中央社台北27日電）根據中央氣象署最新資訊，今天凌晨2時48分發生芮氏規模4.6地震，地震深度23.9公里，震央在屏東縣政府南南東方103.2公里（屏東縣近海），最大震度屏東縣3級。（編輯：陳彥鈞）1150127中央社 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
運將丟包 醉男躺台64遭4車輾斃
擁有國立大學雙學士學位的25歲溫姓替代役男25日凌晨搭乘多元計程車，因在台64快速道路和46歲林姓駕駛起口角，被要求下車，疑因不勝酒力倒臥在路上，8分鐘後被後方陳姓、邱姓、簡姓、魏姓男子駕駛的4輛車輾過死亡。警詢後依過失致死等罪嫌將林等5人移送，檢方複訊後諭知林男、陳男、邱男各5萬元交保，簡男、魏男諭知各1萬元交保，今（27）日解剖釐清死因。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1則留言