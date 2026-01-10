男性育嬰留職停薪2024年近27% 最新性別圖像

行政院性平處近日公布2026年性別圖像，發現2021年祭出提高育嬰留職停薪津貼、增加彈性等精進育嬰留職停薪政策後，2024年男性申請比例較前一年度增加1.3個百分點，已達26.9%。台灣性別落差指數2025年在全球148個國家中名列35名，在亞洲排名維持第2，僅次菲律賓。

行政院性平處10日公布最新調查數據指出。2024年男性申請育嬰留職薪比例較前1年度增加1.3個百分點，已達26.9%。（示意圖／Getty Images）

行政院性平處每年出版當年度性別圖像，主要是依據政府機關所提供的性別統計資料繪製圖表，並輔以文字說明台灣性別平等在各領域發展的情形與成果，盼用性別圖像引領「看見性別」，繼而使各機關運用性別分析確認性別議題並研議對策。

根據2026年性別圖像顯示，世界經濟論壇（WEF）以「經濟參與和機會」、「教育程度」、「健康與生存」及「政治參與」等衡量各國性別差距實況，訂出性別落差指數（Gender Gap Index,GGI），2025年在148個國家中，冰島、芬蘭、挪威分占前3名，台灣則位居全球第35名，相比前次的20名略為下滑，但在亞洲排名維持第2，僅次菲律賓。

政府2021年精進育嬰留職停薪政策，除了將育嬰留職停薪津貼從六成提升到八成，也放寬彈性申請等。

性別圖像則顯示，政策精進後，2024年育嬰留職停薪津貼初次核付件數約10萬餘件，其中女性近7.36萬件、占73.1%居多；男性則為近2.71萬件、占比26.9%，較前一年度增加1.3個百分點。

根據性別圖像，育嬰留停政策在2021年精進後，整體而言，男性近三年獲核付育嬰留職停薪津貼的比率，大幅提升。

自然科學、數學及統計，資訊通訊科技及工程、製造及營建（STEM）領域的學生性別比例部分，2015年女性占比為22.8%，來到2024年，大專校院就讀 STEM 領域學生數為37萬7238人，其中女性10萬1839人，占比已達27.0%，整體趨勢穩定成長。

