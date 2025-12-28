男性變胖出大事！ 醫：代謝失衡恐讓精液變差、壽命變短 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

男人變胖絕對不是福！新陳代謝暨減重專科醫師周建安提醒，研究已顯示，衣服變緊、肚子變大，連精液品質都會跟著下滑，甚至預期可能與較短的預期壽命有關，全因肥胖會干擾代謝與荷爾蒙。

一項刊登於《Human Reproduction》的大型研究就追蹤超過7萬8000名、中位年齡32歲的男性，結果發現，精液品質最佳的男性（總活動精子數超過120百萬）平均可活到 80.3 歲；而精液品質最差的族群（0至5百萬）平均壽命僅約77.6歲。

周建安說，上述研究讓精液品質成為一個獨立且具預測力的「生物標記」，而影響精液品質的關鍵因素之一就是肥胖。另一項於2023年發表、由美國與歐洲男科學會共同完成的系統性回顧與後設分析，也得到一致結論。

周建安表示，分析顯示，體重越高，精子數量與品質的受損越明顯。以精子前進運動性為例，超重男性（BMI 25至29.9）的前進運動性不足風險比正常體重高出1.14倍；進入肥胖範圍（BMI ≥ 30）後升至1.25倍。雖然重度肥胖（BMI ≥ 40）與前進運動性的關聯不明顯，但精子濃度降低的風險卻大幅增加，達正常體重組的2.47倍。

周建安強調，診間其實有不少男性是在生殖中心的建議下，才意識到需要減重，期待透過改善代謝與體脂，提升成為爸爸的可能性。但等到備孕階段才開始處理體重，其實已經錯過許多可以提前改善的時間。減重應被視為一項「提前布局健康」的方式。

周建安強說，降低體脂有助於改善代謝狀態與荷爾蒙平衡，並可能對精液品質與長期健康風險帶來正向影響。當身體從裡到外恢復到良好狀態，不論是生育力、體能，還是未來的健康風險，都會一起朝更好的方向前進。

