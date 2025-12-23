男性醫美風潮正盛！眼袋、淚溝、黑眼圈讓人顯疲態 醫揭眼周改善新思維

【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】社會對外表越來越重視，也讓醫美不再是女性專屬，近期知名百萬YouTuber大方分享自身多年的醫美體驗，更是進一步讓外貌議題一躍成為男性熱門討論重點。隨著年齡增長與生活作息影響，熟齡男性容易出現眼袋、淚溝與黑眼圈等眼周變化，因擔心自己看起來疲憊、提不起勁，可能衝擊外界對自己的印象，越來越多男性積極想要改善眼周問題，尤其年關將至，治療需求也大大提升。

醫美轉向自然、保留個人特色 男性接受度提高

「越來越多人把醫美視為長期保養，而不是像過去發現明顯老化才補救。」知名醫美診所院長陳依凡醫師觀察，現在的醫美更重視自然，強調保留個人特色、依照條件個人化治療，也讓男性的接受度提高。過去多半是女性帶伴侶到診所諮詢，近期則有不少男性是自行前來，也有人會自己研究療程差異、在網路上分享心得，整體討論已更加開放。

眼袋為何會形成？醫揭男女求醫目標差異

知名醫美診所總院長黃仁吳醫師說明，隨著眼周肌肉與皮膚逐漸鬆弛、眼下脂肪向外突出，就會出現眼袋問題。而每個人的皮膚厚薄、脂肪分布都不同，眼周老化狀況也各有差異。臨床觀察發現，男性多數因壓力、熬夜或長期使用 3C，眼袋常伴隨眼周凹陷與黑眼圈等問題，求醫的目標是「減少疲憊感」，希望看起來更有精神。相較於女性偏向追求精緻、明亮的眼神，男性則更關心術後是否自然和保有個人特色。

醫說明眼袋手術選項 五合一、六合一處理重點大不同

術式方面，「五合一隱痕眼袋（內開）」與「六合一隱痕眼袋（外開）」是目前常見的治療選擇。陳依凡醫師解釋，五合一手術於結膜處做出切口、僅移除脂肪，皮膚表面相對無明顯傷口，較適合有眼袋和淚溝凹陷、但皮膚彈性仍佳的狀況，術後恢復期平均為一至兩週，實際恢復狀況將因人而異。

若是伴隨皮膚鬆弛或細紋較多，建議選擇六合一手術，切口位在下睫毛下方，除了處理眼袋脂肪與淚溝，也能同時切除眼下贅皮，，提升眼周肌膚的緊緻度；由於手術步驟較多，恢復期則較五合一手術長。

術前評估考量這些重點 了解個別需求選擇最適方案

上述兩種手術的處理層次和範圍均不同，若皮膚鬆弛卻選擇內開手術，術後效果可能受限，因此術前評估非常重要，應依照個別條件選擇最適合的方式。黃仁吳醫師提到，與患者面診時，眼袋脂肪量和分布狀況，以及眼下皮膚鬆弛程度，是選擇療程的重要評估項目。

黃仁吳醫師也強調，不少人兩眼其實並不對稱，因此醫師會在手術中精準調整脂肪移除與皮膚切除的量，才能讓術後效果呈現自然對稱。另外若患者本身有眼部感染或嚴重乾眼症，則不建議進行眼袋手術，須依個別情況判斷，也建議有手術需求者應在術前與醫師充分溝通，並告知病史，以確保手術安全性。

30歲男眼袋明顯、有睡也像沒睡！術後注意這些確保恢復狀況

陳依凡醫師分享，有一位30歲左右的男性工程師，五官雖端正，但從年輕時眼袋和淚溝就很明顯，時常被同事提醒「看起來很累」。經評估後考量皮膚彈性尚好，醫師為其進行五合一內開眼袋手術，並搭配自體脂肪填補淚溝。術後患者反饋自己看起來更有精神，由於傷口藏在結膜內，休息一至兩天後即可回歸職場。

術後照護與恢復速度和最終效果密切相關，醫師提醒，不管是五合一或六合一眼袋手術，術後一週建議持續冰敷，避免抽菸喝酒以及讓傷口碰到生水。尤其男性患者相對習慣動作較大，也要特別注意要放輕動作。若醫師開立口服藥物，也務必遵照醫囑服藥；採用外開手術者，一周後需回診拆線，再依恢復狀況安排追蹤。黃仁吳醫師表示，前往諮詢時，醫師都會根據個別狀況向患者詳細說明注意事項，因此若有相關需求，建議可及時尋求專業醫療協助。

