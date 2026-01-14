男性「沉默殺手」悄悄來襲！醫：遇「頻尿、血尿」要小心

生活中心／吳宜庭報導



泌尿科醫師呂謹亨提醒，攝護腺癌（Prostate Cancer）是男性常見癌症之一，由於早期幾乎沒有症狀，常被稱為「沉默的殺手」。隨著醫療進步，只要早期發現，治癒率與存活率都非常高。而年齡增長是最大風險因子，50歲後發生率迅速上升，70歲以上最為常見；若家族中父親或兄弟曾罹患攝護腺癌，個人風險也會提高2至3倍。此外，長期高脂肪、高熱量、紅肉攝取，以及種族、荷爾蒙等因素，也可能增加罹患風險。









醫師列出攝護腺癌不同時期所產生的狀態。（圖／翻攝自泌尿科呂謹亨醫師臉書）

呂謹亨醫師在臉書中指出，攝護腺癌早期通常沒有明顯症狀。當腫瘤還侷限在攝護腺內時，患者通常感覺不到異狀。對此醫師列出，患癌後身體可能會出現的症狀還有檢查方式供大家參考：

1.早期：通常無症狀

2.中期症狀：頻尿、夜尿、排尿困難、尿流細、急尿、排尿疼痛

3.晚期症狀：血尿或血精、骨頭疼痛、下肢水腫、體重下降、貧血

當發現這些症狀後，可採取以下檢查方式，PSA血液檢查（攝護腺特異抗原） 抽血檢測指數，若數值異常升高，需進一步評估；肛門指診（DRE），透過手指觸摸攝護腺的大小、硬度及是否有硬塊；切片檢查，若上述兩項檢查異常，醫師會安排超音波導引切片，這是確診癌症的唯一標準。並建議50歲以上男性（有家族史者45歲起）每年接受PSA血液檢查及肛門指診，如檢查異常再安排切片確診。早期發現，治癒率及5年存活率都非常高。

在治療方面，醫師表示，攝護腺癌可採根除性手術、海扶刀、放射線治療、荷爾蒙治療及化學或標靶治療等方式，依癌症期別與患者狀況而定。預防上，可透過健康飲食與規律運動降低風險：多攝取番茄、十字花科蔬菜、豆類及堅果，少吃紅肉與高油炸食物，並戒菸、限制飲酒、維持適度日曬。

