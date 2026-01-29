男性40歲後 睪固酮年減1～2%

許多男性一跨進40歲大關，就讓周邊親友難以接近，神經敏感，小事易怒、常感到疲憊或心情低落。雙和醫院泌尿科主治醫師董劭偉說，這些都是「男性更年期」典型症狀，男性約從40歲開始，睪固酮每年以1%到2%的速度下降，60歲後更為明顯，男性更年期雖是老化的開始，若理解身體變化，就是重新調整自我的契機。

一名年近50歲的男性企業主管，原本表現亮眼，卻在短時間內出現情緒起伏大、專注力下降、睡眠品質變差。起初他以為是壓力過大，但檢查發現睪固酮明顯偏低，經過藥物與生活調整治療後，情緒才變穩定，體力與精神狀態也隨之改善。

董劭偉說，男性更年期常被誤認為單純的情緒或心理問題，實際上只要透過藥物調整，症狀都可獲得改善。男性進入中年後，體內的睪固酮濃度會逐年下降，通常發生在40至60歲間，男性的荷爾蒙並非「驟降」，而是長期、漸進式地減少，因此不少人並未察覺，甚至將不適歸因於工作壓力或體力變差。

據台灣男性學醫學會統計，國內40歲以上男性中，約四分之一睪固酮偏低；從40歲開始，每年平均下降約1%至2%，到了60歲後，下降速度更為明顯。當睪固酮低於標準值3ng/mL，可能影響性功能、情緒穩定度、肌力與體能表現。

董劭偉指出，男性更年期與女性類似，並非每位男性都會出現明顯症狀，影響程度因人而異，只是肥胖、缺乏運動的族群症狀相對較為明顯，影響身心的風險較高。

男性進入更年期時，往往需要重新認識自己身體與心理的變化，也需要家人更多的理解與支持。董劭偉說，與其責怪情緒失控或行為改變，不如嘗試傾聽與陪伴，這不僅有助於男性度過身心轉變期，也能維持家庭與人際關係的穩定。

董劭偉建議，飲食多攝取高品質蛋白質、富含鋅、維生素D與Omega-3的食物，多蔬果，採取低GI飲食；從事重訓結合有氧運動，提升身體的穩定性，若搭配伸展與柔軟訓練，可以幫助提升活動度、減少緊繃，而運動最重要的則是要「規律運動」，規律比強度更為重要。

