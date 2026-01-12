男性40歲起出現更年期 醫：留意「睾固酮下降」警訊

泌尿科李聖偉醫師表示，男性指數出現賀爾蒙下降的情況，可透過健保針劑、鼻噴劑以及皮膚塗抹凝膠等多種方式治療。





一名約50歲的男性，發現越來越無法「重振雄風」，讓他越來越沒自信，只好靠著吃壯陽藥來維持夫妻的和諧。求診中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉，李聖偉醫師先抽血檢查，發現男性的指數出現賀爾蒙下降的情況，因此，透過吃藥和打針劑，不到半年的時間，男性患者重現男性雄風。

泌尿科李聖偉醫師指出，隨著年齡增長，男性體內荷爾蒙睪固酮也會逐漸下降，男性約從40歲起，睾丸功能便開始衰退，平均會以每年1%至2%的速度減少，若低於標準值，可能導致「男性更年期」的發生。

李聖偉醫師表示，男性更年期常見的兩大症狀，包括性慾降低、以及勃起硬度不如以往。除此之外，也可能伴隨容易疲倦、精神不濟、活力下降，甚至身高變矮等狀況。根據台灣統計，45歲的中年男性，已有兩成左右的出現男性荷爾蒙偏低的情形。

李聖偉醫師建議，民眾可先透過「男性更年期評估表」進行初步自我檢測，根據聖路易大學老化男人睪固酮低下問卷症狀包含：性慾降低、活力下降、體力下降、感覺身高變矮、生活變得比較沒樂趣、容易覺得悲傷或沮喪、勃起較不堅挺、運動能力變差、晚餐後容易打瞌睡、工作表現不佳。若發現有相關症狀，醫師會安排抽血檢驗，確認睾固酮濃度是否偏低(<3.5ng/ml)，才能正確診斷是否進入男性更年期。

在治療方面，部分男性可先透過生活型態調整改善，包括增加重訓運動強度，或補充鋅等營養素；若需更直接的治療，目前也有健保針劑、鼻噴劑以及皮膚塗抹凝膠等多種補充方式可選擇。至於多久才能恢復男性雄風，也需視個人狀況。治療過程中，醫師也會定期安排追蹤抽血，以確保安全性。

李聖偉醫師也提醒，並非每個人都適合補充男性荷爾蒙，例如有攝護腺癌或血液黏稠度過高等的患者，皆需特別謹慎。同時，如果有打算繼續生育的男性，也不建議使用，因為服用賀爾蒙藥物，會降低精蟲的數量和活動力。若補充荷爾蒙效果不理想，仍可再評估是否為血管或其他因素所致，目前也可透過低能量體外震波等方式，協助改善局部血流與功能。

