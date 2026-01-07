男性GG「硬、長、粗」哪個排第一 泌尿醫：姐妹們有共識

許多男性在意生殖器的長度，泌尿科醫師施冠偉指出，95％男性尺寸其實都「足夠使用」，若以實用性來看，硬度、長度、粗度3者中，「姐妹們都有共識，硬度一定是第一」，他建議若男性對尺寸若不滿意，可透過割包皮或減重改善視覺效果。

施冠偉近日於臉書上傳影片指出，網路流傳韓國男性的生殖器偏小，但實際上大小和國籍無關，95%的男性尺寸都是「足夠使用」，若以實用性來看，硬度、粗度、長度三者，「姐妹們都有共識，硬一定是第一」。

廣告 廣告

施冠偉說，醫學上定義的小陰莖為勃起後長度少於7公分，只要有7公分的長度，和伴侶發生性關係，已足以觸及子宮頸，但硬度才是核心因素，長度與粗度若沒有硬度支撐，也無法達到性功能需求。

至於對下體尺寸感到不滿的男性，施冠偉建議，可採取2種方式改善，第一是割包皮，讓陰莖頭露出，視覺上會顯得較大；第二是減重，讓皮下隱藏部分的陰莖顯露出來，使尺寸看起來增大。

即便這些方法能改善外觀，但施冠偉認為，最重要的是接納自己，若心理上難以釋懷，建議尋求專業醫師協助，強調大多數男性其實已經「足夠使用」，鼓勵以實用性為優先，避免過度焦慮，以健康心態面對身體狀況。

更多中時新聞網報導

雙層巴士上國道 北基桃有望先行

永豐餘捐贈 高通量蛋白表達篩選系統

葉啟田撇失智 認重聽罹眼疾