男患者曝減重後血壓有改善 醫一問「才減500公克」傻眼：喝杯水就回來了

陳冠任醫師分享，一名患者表示自己減重500公克後血壓有改善。（示意圖／翻攝自unsplash）

很多人減重是為了能擁有健康的身體。近日心臟內科醫師陳冠任分享，一名49歲男子看診時開心表示自己因為減重，感覺血壓都改善了，沒想到陳冠任一問，男子卻回答「減了500公克」，讓一旁的護理師都忍不住快笑出來，陳冠任也調侃「大哥你很幽默內，拜託一下，500克算減嗎？你等等喝杯水就回來了」。

心臟內科醫師陳冠任日前在個人臉書分享一段門診趣事，一名49歲男子回診拿藥時，突然詢問「減重是不是血壓也會改善啊」，陳冠任回應有幫助，並問了對方是否正在減重。男子聽完立刻點頭，表示自己有在控制體重，還覺得血壓真的進步不少，接著陳冠任追問對方減了多少，男子則回答「嗯⋯大概5⋯」，讓陳冠任以為是5公斤，沒想到男子竟加上一句「大概500公克左右」。

廣告 廣告

此話一出，陳冠任立刻和一旁快忍不住笑的護理師對看一眼，並調侃男子「大哥你很幽默內，拜託一下，500克算減嗎？你等等喝杯水就回來了」，男子聽完還一臉困惑反問「這樣不算嗎」，陳冠任則笑說「這樣算的話，那我每天早上都在減重，每天晚上都在復胖」。

貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛留言表示「真的很幽默」、「來要情緒價值的」、「應該是他早上血壓比較低，晚上血壓又上升了，所以他推斷血壓與體重連動，沒毛病啊」、「唉！不是啊！500公克好歹也半公斤吶」、「每天晚上都在復胖，我笑了，太幽默」。

事實上，減重真的可以有效改善血壓，根據台中榮民總醫院官網資料顯示，肥胖與高血壓之間有密切的關聯，研究指出，體重每減少5公斤，收縮壓可降低約4-5mmHg，舒張壓降低約2-3mmHg，建議高血壓患者減重期間可以定期使用「7、2、2法則」測量血壓，確保血壓在安全範圍內，而每週減重0.5至1公斤為宜，避免減重過快造成不良影響。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉

AOA前成員珉娥元旦輕生獲救！痛揭童年遭暴力性侵、出道後長期霸凌

天選之人！鍋貼名店誤售「41顆破皮水餃」 發文急尋找到了