男想換貨遭拒伸「天殘腳」踹飛木盤！ 佳德鳳梨酥小編寫成武俠小說掀熱議

知名糕點店「佳德鳳梨酥」近日遇上一名顧客來消費，但5分鐘後要求換貨，遭店家拒絕，先是氣憤拍桌，之後離去時再伸腳踢飛放置門口的購物盤，行徑相當離譜。而粉專小編將這段故事以武俠小說方式撰寫，也意外引起網友熱議。

粉專將這名客人稱為武林人士「天殘」，表示為了保障所有客人權益，業者設有「售出後恕不退換」這條門規並堅持多年，日前「天殘」來店購買一盒鳳梨酥，半刻鐘後重返要求換貨，業者則回應除非有瑕疵，否則一旦過手、離櫃概不提供反悔。該顧客頓時惱羞，一掌拍飛接待桌的日曆與文具，離去時又見到門口的購物盤，回頭再拍一掌，但木盤不動如山，於是又伸腳踹飛木盤，險些砸向一旁女子腳踝，所幸出第一掌失敗，女子警覺後退一步，才沒釀成傷。

而店長聞聲追出門外時，該顧客已踢完，頭也不回奔向捷運南京三民站。粉專小編也打趣地寫到「在此鄭重昭告武林同道：不論買錯、記錯，或你阿嬤結婚、阿公跑去生小孩，不管任何理由，產品一旦過手，轉身離櫃，皆不提供反悔選項。更請各派高手切勿因一時躁鬱惱羞，便將武林絕學隨意示人。江湖很大，規矩不多，但不可退貨這一條，請各位高手千萬記住」，提醒大家粗暴不能解決問題。

貼文一出，逗笑不少網友，紛紛表示「真是被鳳梨酥耽誤的曠世文筆奇才啊！人不犯你..你不犯人..天殘一亂..奇才定要揪出此殘，為木盤報仇雪恨不可輕饒啊！」、「這是被鳳梨酥耽誤的武俠小說作家嗎」、「佳德怎麼這麼優秀，下次要買一盒來 邊吃邊拜讀你們的小說了」、「佳德小編每次都在看似傳統版面上寫出行銷大賞」、「小編國文造詣100分，盤盤好可憐」、「小編到底是不是AI，如此生動的故事～讓人一看再看～佩服」、「中文系路過，想給小編評甲上上」、「小編的文筆流暢，字字句句；宛如笑傲江湖，很有文學藝術！」

