男想「吃免錢」清粥小菜被拒 竟持刀攻擊店員
台中一名男子到清粥小菜店要求店家提供免費餐點，被拒絕後失控在店裡大鬧，還持刀想要攻擊店員。
在餐檯胡亂狂掃，將所有菜品全都翻倒，還直接拿起整盤往櫃台砸。
檯面上的夾子跟整疊餐盤，都被這位黑色外套男子，重重丟進廚房，店員被嚇得不敢出來，他甚至直接走進去。
顧客：「就是追著打，追著打過去。」
來吃飯沒想到會目睹全武行，事情發生在台中十甲路上的清粥小菜店，晚上11點多，據了解疑似是男子，要求店家提供免費餐點，被拒絕心生不滿，情緒失控大鬧事，甚至持刀攻擊。
好在有民眾見義勇為，將男子制伏，警方到場將男子帶回，將釐清衝突原因。
