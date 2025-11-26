男愛種菜撿貓狗糞便施肥！遭鉤蟲寄生引發中風
亞東醫院感染科主治醫師許孟璇表示，這名從事物流業的患者閒暇時喜歡在河邊種菜，長期使用野生貓狗糞便作為肥料。患者因腹瀉5天後感覺胸悶、全身乏力而到急診就醫，心電圖顯示異常，醫療團隊初步懷疑是心肌炎，隨即將患者送入心臟加護病房。
然而病情發展出乎意料。患者入院第二天胸悶症狀雖有緩解，卻突然出現左側肢體癱瘓。腦部磁振造影檢查顯示，患者雙側腦部出現多處梗塞。血液檢驗結果更是異常，白血球總數約為正常人的2倍，其中嗜伊紅性白血球比例高達67%，遠超過正常值的1%至7%。
醫療團隊高度懷疑是寄生蟲感染，緊急進行大腸鏡檢查，果然在腸道發現2條長約1.5公分、正在吸血的鉤蟲。根據患者使用野生動物糞便的習慣，以及文獻記載野生貓狗最常見的寄生蟲種類，醫師研判為錫蘭鉤蟲感染。
許孟璇醫師解釋，寄生蟲刺激體內嗜伊紅性白血球大量增加，這些白血球製造的特殊細胞激素過量，引發全身發炎反應，波及心臟肌肉及腦血管，才會產生類似心臟發炎及中風的神經症狀。
醫療團隊取出鉤蟲後立即給予特定抗生素治療，3天後患者腹瀉停止，嗜伊紅性白血球比例也恢復正常。但患者肢體活動力已受影響，經過18天住院治療及復健，出院時左手肌力部分恢復，可自行站立及扶物行走，仍需持續復健。
患者坦承種菜、澆肥時只穿拖鞋，醫師推測可能是足部接觸含有蟲體的土壤成為感染破口。許孟璇提醒，鉤蟲主要透過皮膚接觸侵犯人體，民眾在山區、河邊從事農作活動時，務必穿著雨鞋或防水鞋具。
