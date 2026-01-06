男感情糾紛po文公審 女老師不忍提告重判

黃男因感情糾紛，涉嫌po文女老師，被橋頭地院重判。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓男子因感情糾紛，涉嫌po文公審莊姓女老師，並將訊息傳送給她要脅，前後高達11則訊息，橋頭地院認為涉案情節重大，依恐嚇罪判8月徒刑。

警方調查，被告黃男與任職教職莊姓女子，透過臉書認識交往，後因感情糾紛發生嫌隙，他自2025年5月3日至6月7日止，涉嫌在臉書po文公審莊女，並把內容截圖，用LINE傳送給她，因而涉嫌妨害自由案，被移送橋頭地檢署偵查、起訴。

橋頭地院調查，黃男po文內容如：「妳別玩火自焚就好」、「要在文字上講，我po文上去公審可以嗎」、「我現在馬上，po讓妳滿意」、「妳不是想紅，不是要人脈？我成全妳…(略)我就慢慢更新到公布照片姓名公審啊」、「隨便叫人跟蹤妳就好」、「我真的動作了，就不會跟妳廢話一堆了，妳三思」、「玩大一點」等，認定構成恐嚇罪。

承辦法官審酌黃男否認犯行，又未與莊女和解，及張貼恐嚇訊息數量多、持續時間長，且威脅她的名譽、工作，犯行情節重大，判處有期徒刑8月，仍可上訴。

