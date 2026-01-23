男感染性心內膜炎情況危急 嘉基達文西手術救命

（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）6旬徐男因二尖瓣脫垂合併感染性心內膜炎，情況危急，但因傳統心臟手術需鋸開胸骨而不安，經嘉基醫院透過達文西機器手臂微創手術，目前恢復良好，今天回到醫院感謝醫療團隊。

徐男表示，去年11月間，因二尖瓣脫垂合併感染性心內膜炎住院治療，當時想到傳統心臟手術需鋸開胸骨，感到極度不安。得知嘉義基督教醫院可透過達文西機器手臂進行微創心臟手術，傷口小、無須鋸開胸骨，才心安願意接受手術，並於去年12月上旬手術。

嘉基心臟血管外科醫師陳胤嘉說明，二尖瓣位於左心房與左心室之間，若無法完全閉合造成血液逆流，將導致呼吸喘、心臟衰竭，甚至增加心律不整及中風風險。

陳胤嘉表示，徐姓病患在瓣膜感染情況下，治療刻不容緩，經評估與溝通後，選擇達文西微創術式，由醫療團隊協作下精準切除感染病灶，手術進行順利。

嘉基表示，達文西心臟手術這樣高端醫療，由具備「達文西心臟手術指導醫師」資格陳胤嘉所帶領的醫療團隊進行，目前在嘉基已成為穩定且常用治療選擇，過去1年已累積逾30例臨床經驗，成功救治多名心臟疾病患者，並縮短住院與恢復時間，重拾正常生活。

陳胤嘉說，數年前在高雄某醫院當主治醫師時，曾為父親進行心臟繞道手術，當時尚未具備達文西手術操作經驗，有時會想「如果父親遇到現在的我，該有多好」，因父親術後2年，每逢天氣變化，胸口手術部位都會抽痛、刺痛，若是傷口小，就不容易出現這種症狀。

陳胤嘉說，達文西手術最大優勢，即使在狹小、非常深的空間，仍可進行細緻精準的操作，醫師能透過小傷口完整執行手術計畫。（編輯：黃世雅）1150123