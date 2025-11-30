男慘被友人囚禁凌虐 逼「射一杯才能走」！惡霸逃9年落網

阿輝在一間碗粿店遇到惡霸，被押到一處民宅逼自慰。（圖／AI生成）





高雄一名許姓男子2015年深夜因友人與阿輝（化名）發生衝突，竟聯手將阿輝逼到一處民宅，強迫阿輝當場自慰，直到「射滿一杯子」才能離開，事後許男逃亡長達9年後落網，高雄地院判決出爐。

根據判決書，2015年11月5日深夜。當時許男開車載著未成年少女小花（化名）、林姓男子等人前往鳳山區一間碗粿店宵夜，途中巧遇阿輝。小花向男友林男哭訴曾遭阿輝性侵，林男聽聞後情緒激動，4人遂在店外攔住阿輝。許男在場以「知道你住哪裡」來威脅，使阿輝不敢反抗，騎車跟隨他們前往鳳仁路一處民宅。

到達後，眾人將阿輝帶入屋內並反鎖囚禁，林男等人持木棒、球棒與電擊棒輪流攻擊，甚至以電擊棒電擊下體，要求阿輝脫光衣物、當場自慰達到「射滿一杯子」的要求才能離開。期間阿輝多次遭毆打並被剃除頭髮、眉毛。因體力不支無法達到要求，最後在持續施壓下寫下5萬元和解書才被釋放，全程約2小時。

阿輝事後驗傷，發現顏面骨折、胸壁與腹壁挫傷及雙上肢挫傷等多處傷勢，報案後警方循線逮捕林姓男子等人，各人陸續依相關罪名判刑。但許男逃亡在外多年，遭通緝近9年後才於近期落網。

法官審酌，許男在案發過程中負責載送並參與脅迫，使受害人喪失行動自由，即使未全程參與施暴仍屬共同犯行；且犯案時與未成年人同行，依法應加重其刑。最終依妨害自由罪判處6個月徒刑，可易科罰金，全案仍可依法提起上訴。

