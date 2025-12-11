男房子遭法拍！寄居地下車位1年 警依「現行犯」逮人

高雄市 / 綜合報導

高雄市新興區一棟華廈，有屋主因為長期在國外，委託房仲業者賣房後，才發現地下室停車位，被一名男子寄居，家當、機車全都搬來這裡，原來這名男子是前住戶，之前房子被法拍後就住進地下室，時間長達一年，屋主和管委會都很無奈，警方多次到場勸導也不肯走，最後依涉嫌侵入住居，以現行犯帶走男子。

員警好說歹說，男子就是不肯離開，很難想像他把地下停車場，當成自己家，放了一把躺椅和桌子，直接插插頭充電吹電扇，堆滿了家當和瓶瓶罐罐，鬧到員警已經來勸說好幾遍，原來這名男子是前住戶，房子被法拍後，他住進地下室大約有一年，住戶指控被他侵占車位，要賣房才發現，怎麼有人寄居，事發在高雄新興區，前住戶郭姓男子，把地下室車位當房間，趕也趕不走。

警方多次勸導不聽，最後直接使用強制力，高雄市警新興分局中正三路派出所副所長譚龍翔說：「中正所警組到場，將其依侵入住宅現行犯逮捕，並配合管委會，將其物品全數淨空搬走。」男子最後被員警帶走，畢竟停車場不是私人領地，侵入占用只能依法處置。

