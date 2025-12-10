男扮女裝涉毒駕 警逮2人查獲依托咪酯煙彈

cnews204251210a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市新莊警分局員警，今（10）天上午7時左右，在轄內新莊區八德街一帶，查獲一起持有毒品及涉嫌毒駕案。新莊警分局表示，轄區光華派出所員警，巡邏在路口停等紅燈時，見一旁汽車副駕駛座的男子，手拿不明電子煙，看見員警靠近，還神情慌張的迅速將物品塞入外套口袋。上前盤查後，除了發現全身女性裝扮的31歲李姓駕駛，竟是男兒身。也在另1名36歲方姓男子隨身物品中，當場查扣依托咪酯煙彈、依托咪酯煙油等。

新莊警分局表示，員警將2人帶回警局偵辦，訊後依《毒品危害防制條例》，將方嫌移送新北地檢署偵辦，並將持續向上溯源，查緝毒品來源；另外，員警對李男施以唾液毒品快篩後，結果呈現安非他命陽性反應，他也涉嫌毒駕。員警則依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，扣車並開立告發單。

cnews204251210a06

新莊警分局表示，員警於今天上午巡邏經過路口時，見駕駛自小客車的李男，載有方姓男子停等紅綠燈。但員警觀察發現，副駕駛座的方男，疑手拿不明電子煙，一看見員警身影，就神情慌張並迅速將物品塞入外套口袋，形跡十分可疑。員警輕敲汽車車窗，示意李男靠邊接受盤查，檢視方嫌隨身物品，當場查扣依托咪酯（Etomizol）煙彈 2 顆、依托咪酯煙油1罐等物。

新莊警分局指出，《道路交通管理處罰條例》第35條規定，駕駛經唾液快篩呈陽性者，將面臨3萬元至12萬元罰鍰、駕照吊扣1至2年、車輛當場拖吊移置保管；若拒絕接受檢測，則將遭18萬元罰鍰、吊銷駕照並移置車輛保管，後果更為嚴重。警方提醒，拒測無法規避法律責任，反而將承擔更高額處罰。

新莊警分局強調，毒駕行為極易造成暴衝、恍神、闖紅燈等重大事故，對市民生命安全構成嚴重威脅。將持續保持高密度巡邏、路檢與快篩作為，以高標準打擊販毒、持毒及毒駕行為，展現「毒品零容忍」的執法決心。不會寬貸、不會妥協，全力打造無毒、無害、安心宜居的新莊城市。

cnews204251210a07

照片來源：新北市警方提供

