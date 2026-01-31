男扮「假警察」搶銀樓！ 持榔頭打闆娘 逃48小時落網

桃園市 / 綜合報導

桃園市中正路一間銀樓，29日發生一起襲擊案，一名50歲蔡姓男子，假扮警察進入店內，持橡膠榔頭攻擊老闆娘，隨後變裝逃逸，沿途以徒步，更換機車等方式躲避追查，警方鍥而不捨，在今(31)日中午12點多，在新北市土城區旅館逮到人，但他不願交代犯案動機，警方不排除他是打算搶劫，但聽到老闆娘大喊救命，一時緊張逃離現場。

身穿警用雨衣的男子，飛奔進入巷弄內，邊跑邊脫下雨衣，迅速變裝後，騎車逃離現場，因為他剛犯下一起銀樓襲擊案，蔡姓嫌犯VS.銀樓老闆娘(01.29)說：「有什麼案子嗎，(什麼，沒有)，最近有沒有什麼可疑的人。」

29日中午，他穿著警用雨衣，假扮警察與銀樓老闆娘閒聊，接著拿出預藏的橡膠榔頭，朝著老闆娘頭部攻擊，銀樓老闆娘(01.29)說：「救命啊，救命啊。」

老闆娘被打到頭破血流高喊救命，蔡姓嫌犯則立刻逃離現場，還不忘變裝隱藏，警方發現他的逃亡之路，每個斷點都是經過盤算，29日中午犯案後，蔡姓嫌犯騎車逃離現場，接著丟棄贓車，換成另部機車返回大園區住家後，再度騎車出門，隨後改搭計程車。

每次只搭乘短距離，再徒步重新攔車，沿途數度變裝相當狡猾，隔天藏身新北市，今日在土城區的旅館被逮，狼狽落網被帶回警局，50歲的蔡姓嫌犯前科累累，這回又犯下銀樓襲擊案，犯案過程還全程戴手套，逃逸路線也精心設計，但他與銀樓老闆娘素昧平生，警方不排除他是打算搶劫，但聽到對方喊救命，一時緊張才逃離現場。

桃園警分局副分局長黃呈錫說：「擴大調閱監視影像分析追查，員警於今日12時進行搜索拘提，將涉案犯嫌緝捕歸案。」蔡姓嫌犯訊後將被依殺人未遂，強盜未遂等罪嫌移送法辦，警方也將持續釐清，他的犯案動機。

