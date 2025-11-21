男批女友「鹹酥雞點365元」拜金 兩人分手收場 律師痛罵

「鹹酥雞365元」議題近來在網路掀起熱論，一位女網友因點了兩盒共365元的鹹酥雞，被男友痛批拜金，後續還爆出男方積欠女方數萬元未還，令一票網友看傻眼，兩人最終分手收場。對此，律師林智群諷刺地說，女方根本是扶貧女，「欠錢的還想教債權人怎麼理財？要不要去照一下鏡子」。

一位女網友在Dcard上PO文指出，下班路過一間新開的鹹酥雞店，於是打電話問男友要不要吃，男友表示錢由他出，最後買了2盒的份量，總花費365元，沒想到價格卻讓男友勃然大怒，批她太拜金。

廣告 廣告

原PO表示，365元的鹹酥雞裡，男友點的就佔了190元，她認為加上自己想吃的，價格很合理，沒想到男友竟回覆：「我已經設想好我們要吃的量了，妳沒必要再多點，點我列出來的就好了」

文章貼出後，原PO的男友在下方留言反擊，自己只是希望女友節制，還列出女友不夠省錢的行為，包括喝原價的星巴克、訂Netflix沒找人分攤、不等平日6折再看電影、衛生紙用最貴的四層舒潔、花好幾千看場演唱會追星等，讓一票網友看傻眼。

隨著議題不斷發燒，後續又爆出男方積欠原PO進修費2萬元、普發現金1萬元、發票獎金4千元，總計3萬4千元未歸還。讓律師林智群也忍不住在粉專感嘆說道，女方都在接濟男友了，根本就是扶貧女，如果是拜金，「還會跟你這個窮男在一起？」

林智群表示，女生花自己的錢天經地義，男生還是閉嘴比較好，特別是在經濟能力還比較弱的情況下，沒資格講別人是否敗金，「欠錢的還想教債權人怎麼理財？你要不要去照一下鏡子？」

更多中時新聞網報導

等40年！湯姆克魯斯首獲奧斯卡獎

世足》史上最小 古拉索世足賽門票到手

稅務來敲門 網紅報稅有撇步