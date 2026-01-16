男找嘸市長陳情 自殘割頸

張姓男子陳情未果於南市府持刀自傷，警消人員獲報到場將其送往醫院救治。 （讀者提供）

記者王勗∕台南報導

陳情血濺台南市府！五十多歲的張姓男子日前至南市府陳抗，然而適逢綠營黨內初選，張男並未能遇上黃偉哲，十六日復至二樓市長室稱要找黃偉哲陳情，得知市長不在國內，獨自走到外面沙發區，不料卻突然拿出預藏刀械割向自身頸部要害，駐衛警見狀立即上前制止並通報轄區警四分局，警消人員到場已將張送醫，張經初步救治後無生命危險。

據了解，張姓男子於本月十四日至市府陳抗，自稱其於一０九年間因毒品案入獄，於台南監獄服刑期間，因戒護就醫疑有醫療疏失，向相關單位陳情未果，選擇到市府陳情，然而近日適逢民進黨黨內初選，市長黃偉哲行程滿檔未能如願。昨日張男再至市府，適巧黃偉哲又出訪菲國。

上午十時許，張男至市長室欲向市長陳情，經市府人員告知市長不在後，張男逕直走到中庭走廊沙發區坐下等待，不想竟掏出刀具，對著自己頸部就劃下，登時鮮血直流、衣物也染得一片血紅，目擊市府員工、民眾見狀嚇壞立即通報警方及救護單位，市府駐衛警力立即到場奪下張男手中刀械，防止其進一步自傷。

警消人員獲報到場，初步檢視，張男頸部有一道約廿公分長的環狀傷痕，傷口深約０點二公分，幸未傷及要害，張男意識清醒，經包紮止血後也立即送往郭綜合醫院救治，經初步治療無生命危險。

南市府秘書處回應指出，本案事發時第一時間，南市府已啟動緊急應變機制，駐衛警立即制止規勸並協助送醫，張姓民眾傷勢無大礙。經社會局初步調查，張姓民眾設籍於外縣市，日前尋求臨時安置協助，但對租屋處有意見，前也欲陳情表達此訴求，南市府社會局也將持續協助並與醫療及相關社政體系保持聯繫，確保其獲得妥適安排。

（珍惜生命，自殺防治專線請打一九九五。）