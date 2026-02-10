男找妻子前女友共組詐保集團！假裝腦震盪住院狂騙百萬保險金

調查局北機站日前接獲檢舉，掌握有民眾涉嫌裝病詐保的情資。經深入調查發現，曾從事汽車內勤業務的唐宗聖，因缺錢花用，涉嫌在2021年至2024年間籌組詐保集團。

根據調查，唐宗聖找來邱姓前女友、妻子羅亦菲以及胞姊唐家惠共謀，向富邦人壽等多家保險公司投保高日額的壽險與意外險。投保後，他們以跌倒腦震盪等各種理由，要求住院治療，最後持醫師診斷證明，採用副本理賠方式，向各家投保公司詐領保險金，金額達數十萬至百萬元。

北機站查出，詐保集團成員知悉中部地區特定中小型醫院有病床，因此都前往這些醫院看診，方便安排住院以利詐領保險金。涉案人員從事行業包括檳榔西施、汽車人員、小吃攤老闆娘等，彼此間有親戚、同事與男女朋友關係。

值得注意的是，唐宗聖的妻子羅亦菲原本並不在涉案名單內，是經由唐宗聖親友「好康道相報」，才將她拉入詐保集團。

台北地檢署檢察官楊思恬指揮調查局北機站，於9日發動搜索，約談唐宗聖、羅亦菲、唐家惠、李欣薏、羅凱文等5人到案說明。複訊後，檢方認定唐宗聖涉犯詐欺罪，諭令他以30萬元交保，同時限制出境出海。唐家惠20萬元交保、李欣薏20萬元交保、羅亦菲10萬元交保、羅凱文10萬元交保。

至於唐宗聖的邱姓前女友，先前已被檢方約談並交保。檢方表示，經過濾相關扣案物後發動第二波搜索，全案是否還有其他共犯，將擴大偵辦釐清。

