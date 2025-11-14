男把公車偷走！沿途認真載客還拒收過期票

▲加拿大一位男子趁著公車司機短暫下車休息時，跑上駕駛座把公車開走，但之後照樣沿著公車路線行駛，正常讓乘客上下車，讓警方也十分意外。（示意圖／翻攝自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 加拿大近日發生一起離奇案件，一位男子趁著正牌公車司機短暫下車休息時，跑上駕駛座把公車開走，當時車上約有10位乘客，不過男子把車開走後，照樣沿著公車路線行駛，正常讓乘客上下車，以至於起初乘客根本沒意識到男子不是正牌司機，男子甚至還拒絕了一位持有過期乘車票的乘客上車。接獲報案後在車後跟監的警方也表示，男子非常遵守規矩，「可以說是相當具有運動家精神」。

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在加拿大安大略省漢密爾頓市本週二晚上9點左右，當時一輛公車開入總站後，司機下車休息，等車乘客則陸續上車入座，不料一位36歲男子上車後直接坐到駕駛座逕自把車開走，當時車上已經約有10位乘客。

男子把公車開走後，照常沿著營運路線行駛，途中多次讓乘客上下車，還謹慎地拒絕了一位持有過期乘車票的乘客上車。不過，男子顯然對路況並沒有那麼熟悉，中間一度偏離正確路線，把公車開進小巷之中，車上乘客不得不出聲替他指路。

當地警方表示，他們接獲報案後就與公車公司合作，取得失竊公車的GPS定位，派出警察在公車後面跟蹤，並做好交通佈置，「我們不知道對方是否有惡意」，考慮到可能對公共安全構成的風險，警方並沒有選擇強硬攔停，而是等到合適時機，才出面將公車停下把男子逮捕。

當地警方發言人麥肯納（Trevor McKenna）表示，「這事情有點滑稽但也可能很嚴重，我們很慶幸沒有人受傷」。警方未公布男子姓名與身分，但透露他居無定所，之後預計將以盜竊、妨礙公務等罪名起訴。無論如何，麥肯納肯定男子至少很遵守規矩，「我想可以說是相當具有運動家精神」。

