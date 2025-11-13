男抓同居女友4歲兒撞牆 依「剴剴條款」求重刑

高雄一名4歲男童掉屑屑在地上，被母親同居男友抓去撞牆，他喊了三天頭痛都沒人理會，最後昏倒送醫後嚴重腦傷。（圖／東森新聞）





高雄一名4歲男童掉屑屑在地上，被母親同居男友抓去撞牆，他喊了三天頭痛都沒人理會，最後昏倒送醫後嚴重腦傷，已經變成植物人，檢調發現原來母親男友長期虐待這對小兄弟，檢方依兒少法修法後虐待致重傷罪起訴，也是俗稱的剴剴條款，求刑12年重刑，也成為修法後全國首例起訴案件。

高雄爆發嚴重虐童案，加害人是媽媽的同居男友，當時分別10歲與4歲的小兄弟正在家中吃餅乾，不過媽媽的同居人鄭姓男子不滿他們餅乾屑掉滿地，罰小兄弟半蹲，但4歲的弟弟不甘被罰，朝男子比不雅手勢，鄭姓男子理智線斷當場暴怒，鄭姓男子氣到抓狂，竟然抓著男童往牆上撞，造成男童頭部重創，喊三天頭痛都沒人理，最後在家昏倒才被送醫，昏迷指數僅3，已成了植物人，這起虐童案才因此曝光。

男童到院後醫療小組發現他身體多處挫瘀傷，枕部蜘蛛網膜下出血，合併嚴重腦水腫，腦疝導致嚴重腦傷，毀敗、嚴重減損多處，身體多處機能毀損，加害的鄭姓男子被求處重刑12年，這也是兒少法修法後引用俗稱的剴剴條款首例，因此備受關注。

雄檢主任檢察官林志祐：「參酌被告體型壯碩，犯後始終飾詞狡辯，且依醫師就被害人傷勢報告，可認被告長期凌虐施暴兩幼童，造成幼童身心發育，終身嚴重受傷，本署檢察官建請法院，從重判處有期徒刑12年。」

實際上檢警調查後發現這不是男童第一次被虐待，短短3個月內他至少三度帶傷上幼兒園，但園方都未依規通報，才會錯失多次救援時機。

