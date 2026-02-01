男抓綠鬣蜥「誤觸6.9萬伏特高壓電」燒成火球 釀4企業停電恐面臨求償

男子以長桿套索捕捉綠鬣蜥時誤觸上方高壓電線起火，波及雜草，消防到場撲滅並送醫。圖為示意圖。（資料照片／林保署提供）





高雄市林園區昨（31日）傍晚4時44分許發生一起高壓電擊意外。22歲周姓男子在石化一路、台塑林園廠附近的排水溝抓捕綠鬣蜥，甩動長桿套索欲套住目標時，未注意長桿高度，遭6萬9000伏特特高壓電電擊，瞬間爆出火光。電擊不僅讓周男當場起火，也引燃地面雜草，形成小型火勢。對此台電發聲明表示，事故造成特高壓用戶4大企業停電最久5小時14分鐘，已至警局備案，至於是否求償，台電表示肇事者尚未康復，將保留法律追訴權。

廣告 廣告

警消獲報趕抵，迅速撲滅雜草火苗。救護人員檢傷時發現周男意識清楚，但左側肢體出現二度燒燙傷，隨即將他送往高雄長庚醫院救治。現場電擊與起火的詳細原因，仍由警消進一步調查釐清。

據了解，周男以長桿套索捕捉綠鬣蜥時，長桿上揚碰觸高壓電線而觸電起火，火勢波及周邊雜草。所幸消防局即時控制火勢，未擴大延燒。

台電對此發聲明表示，這起人為意外是民眾抓捕綠鬣蜥誤觸導線，造成礙子損壞，影響特高壓用戶4戶，包括：3戶特高用戶停電(台石、聯林、聯成)，總計停291分鐘；1戶特高用戶停電(科思創)：總計停314分鐘。69kV系統通常用於連接高壓輸電和較低電壓配電，常見於大型工廠、高鐵/捷運、工業區之專用供電。

台電說，事發後高屏供電區營運處已向轄區警察局備案，並優先完成線路搶修與復電作業；至於相關損失是否向周男求償，台電強調基於人道考量，因肇事者目前尚未復原，尚未研議賠償方案，詳細肇因仍待警方進一步調查釐清。

高雄綠鬣蜥問題長期存在，主要分布在鳥松、仁武、鳳山、大寮、大樹與林園等鄰近高屏溪及水域區域，常見於愛河、鳳山溪沿岸與公園，澄清湖更曾目擊超過1.7公尺的個體。因繁殖力強、對農作物與生態造成影響，市府持續加強捕捉與移除，2025年已移除逾5萬隻。

林業及自然保育署今年起也調整獎勵制度，受訓民眾若捕獲吻肛長超過30公分的成體，可領300元獎金；市府委託的專業移除團隊，每隻成體可獲500元。獎勵金領取資格限受訓民眾與專業廠商。

更多上報報導

20萬綠鬣蜥大軍逐漸北移 農業部通令台中以北戒備

【有片】美國螯蝦大量現蹤新竹護城河 市府5天抓3千隻

南投夢幻「粉紅愛情草」竟是違法外來種 業者哽咽棄上訴喊10天內剷除