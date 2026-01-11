男抖音嗆「見一個殺一個」 花檢通報衛生局為必要醫療處置 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

家住花蓮縣秀林鄉的盧姓男子今年1月7日在抖音自稱「玄天上帝輪迴轉世」，並留言「見一個殺一個」，花蓮地檢署「防範危害公眾攻擊應變機制」接獲情資，立即指揮警方拘提盧男到案，檢察官偵訊後，認盧男涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭知限制住居、責付家人、定期向指定之派出所報到，並通報花蓮縣衛生局介入為必要之醫療處置。

花檢因應近期國內發生之重大治安事件，已啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」，密切關注網路社群是否散布危害公眾安全之言論。9日接獲情資，指出有民眾於社群影音平台「TikTok」（抖音）上發布將殺人之偏激言論。

廣告 廣告

檢察長陳佳秀獲悉後極為重視，立即指派專責檢察官指揮花蓮縣警新城分局組成專案小組，從速偵辦，並第一時間通知平台業者將恐嚇言論下架。

檢警調查，盧男於7日發布殺人聳動言論，自稱是「玄天上帝」輪迴轉世、「1月7日見一個殺一個」。專案小組經迅速蒐證並鎖定特定對象後，於9日下午報請檢察官核發拘票，並立即拘提被告到案。

檢察官訊問後，認被告盧男涉犯刑法之恐嚇公眾罪嫌重大，惟尚無羈押之必要，諭知限制住居、責付家人、定期向指定之派出所報到，並通報花蓮縣衛生局介入為必要之醫療處置。

花檢重申，網路言論自由有其界線。對於任何試圖利用網路社群散布恐嚇公眾言論、挑戰公權力或造成社會動盪之行為，花檢絕對嚴查速辦，決不寬貸。呼籲民眾切勿散布不實或恐嚇訊息，以免觸法。同時請民眾面對類似網路訊息時應保持 冷靜，不轉傳、不散布，共同維護社會秩序與安寧。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

選前人事大風吹 連震宗調陞調查局副局長

台中七期豪宅虐死案 3嫌全重判

【文章轉載請註明出處】