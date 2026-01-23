男抱2千萬金條回收 台中銀樓驚揭「銅鋅假金」

拿進光譜儀一掃，竟然是銅鋅假冒的。（圖／Threads@ht_gold授權提供）





國際黃金價格屢創新高，23日一錢黃金超過1萬8千多元，就有不肖人士企圖魚目混珠，台中太平區一間銀樓在22日下午2點多，就遇到一名男子扛著超過20到30根金條，市價超過2千萬元，想要回收變賣，但銀樓業者一看顏色不對，拿進光譜儀一掃，竟然是銅鋅假冒的，裡面一點點黃金的成分都沒有，業者婉拒無法回收，男子還惱羞成怒，回頭嗆罵還作勢踢桌。

在 Threads 查看

閃亮亮的金條有大有小，轉到另一邊還有2、3塊，男子用精緻的皮箱裝來銀樓說要賣，但業者一看就知道不對勁。

赫田銀樓立德總店銀樓業者vs.賣假金男子：「（幫你驗一下好不好，那你為什麼顏色都會是這個顏色，金子沒這種顏色），金子沒這種顏色嗎，（沒啊）。」

金條放進光譜儀，果然是假的，裡面一點金子的成分都沒有，銅跟鋅占一半。赫田銀樓立德總店銀樓業者vs.賣假金男子：「（我們沒有在收這個），沒有在收喔，（對，銀樓不會收這個），喔，好，（你要找珠寶鑑定商才有）。」

聰明的業者不當面拆穿，但全程錄影成了鐵證，假金集團來到台中太平銀樓，沒騙成只好摸摸鼻子離開，不過他們仍舊不死心，再度回來問業者，能不能幫忙處理金條，企圖將假金變現，得到不行的答案後，竟作勢踢桌。

赫田銀樓立德總店店長張小姐：「第二次進來才說能不能剪開或火燒，因為我們都已經知道它不是黃金了，你有確定要回收，我們才會進行破壞跟燒這個動作。」

而近期假金條流竄市場，一些老銀樓沒有光譜儀，就是傳統燒開驗金，容易受騙上當。記者vs.赫田銀樓立德總店店長張小姐：「（有聽過其他同業有假金的案子嗎），有大里跟太平比較多，通常受害的老銀樓就是沒有光譜儀機器，我們是用光譜儀機器來鑑定黃金的真偽這樣，它可以看到所有元素，比如說現在最新假金是錸金，我們也可以驗出來。」

男子帶著超過10公斤的假金，現在1錢1萬8千多元，如果是真金價值就破2千萬，還好銀樓業者一眼就識破，加上機器助攻，確認是鋅、銅混金，趕緊公開影片提醒同業，阻擋假金風暴。

