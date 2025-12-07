男拒檢狂飆撞傷2騎士 被逮搜出毒

ＢＭＷ駕駛拒檢狂飆撞傷兩名騎士，信義警追捕起獲多種毒品。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

台北市信義區七日下午發生一起驚險的警匪追逐案件。一名四十九歲陳姓男子駕駛ＢＭＷ轎車行經中坡北路時因違規遭警方攔查，竟拒檢踩油門加速逃逸並沿途連闖紅燈，雙方追逐至玉成街時，陳男車輛失控衝撞路邊一輛汽車及兩輛機車，造成兩名機車騎士受傷送醫。警方隨即當場壓制陳男，並於車內起獲依托咪酯、安非他命及愷他命等多種毒品，全案依法移送偵辦。

警方調查，台北市警局信義分局五分埔派出所員警於七日下午十六時許執行巡邏勤務，行經中坡北路與永吉路口時，發現一輛ＢＭＷ自小客車違規違規迴轉，員警隨即示意駕駛停車受檢。未料，駕駛該車的陳姓男子不僅未配合攔查，反而突然加速狂飆，企圖甩開警車，過程中更不顧其他用路人安全，連續闖越紅燈。

員警見狀立即開啟警示燈與警報器展開尾隨追緝。陳男沿途高速逃逸，隨後於忠孝東路五段右轉進入玉成街，在行駛至玉成街一五二號前，因車速過快失控擦撞路邊一輛汽車及兩輛普通重型機車，導致兩名騎士當場倒地受傷。警方見肇事車輛停下，立即上前將陳男拖出車外制伏，並第一時間通報一一九協助救護。

經查，遭衝撞受傷的兩名騎士意識皆清醒，分別為約三十四歲男性及約五十一歲女性，兩人主要傷勢為肢體擦傷，經救護車送往台北市立聯合醫院忠孝院區救治後，暫無大礙，均無生命危險。警方在控制現場後，對肇事的陳姓男子車輛進行搜索，赫然在車內發現俗稱「喪屍煙彈」原料的依托咪酯、安非他命及愷他命等多項毒品。