男拒檢衝撞員警「險遭拖行」 警轟3槍從三峽追到中和

社會中心／綜合報導

深夜街頭，驚傳槍響！警方20號晚間，在新北市新店地區抓酒駕，發現一名蘇姓嫌犯眼神渙散，背包內還藏有不明的白色粉末，立刻要他下車受檢，但男子拒檢，還開車衝撞員警，就有警察險遭拖行，警方立即對空鳴槍，但嫌犯還是狂踩油門，警方再開2槍，最後一路追到三峽，先逮到許姓共犯，接著在中和逮捕蘇姓嫌犯。

員警路邊執行酒駕攔檢勤務，看到駕駛神情異常，眼神飄忽不定，還在包包發現白色粉末，隨即要求男子受檢。疑似藏毒心虛拒檢，員警喝斥下車，蘇姓男子說什麼，就是不肯配合，警方立刻對空鳴槍。不顧一旁還有員警，駕駛狂踩油門，衝撞臨檢站後逃逸，員警一度遭到拖行，警方連夜清查，隨後在中和逮捕駕車的蘇姓嫌犯。

廣告 廣告

新店深夜傳槍響！男拒檢開車衝撞 警狂轟3槍從三峽追到中和

蘇姓嫌犯三峽棄車逃逸 由許姓共犯開車接應（圖／民視新聞）

警方在他身上查獲一把鎮暴槍，以及安非他命、海洛因等毒品，20號晚間10點多53歲蘇姓男子，拒檢逃逸後，被許姓好友接應到桃園，隨後蘇姓嫌犯又開著租賃車逃逸，警方先逮到這名許姓共犯，發現大量毒品。

新店深夜傳槍響！男拒檢開車衝撞 警狂轟3槍從三峽追到中和

警方從蘇嫌身上查獲安非他命海洛因 依毒品.妨害公務.公共危險等罪送辦（圖／民視新聞）

當時嫌犯拒檢後，來到三峽棄車逃逸，許姓友人開車接應，警方先在三峽找到嫌犯座車，接著來到五股逮捕許姓共犯，最後在友人租屋處，將蘇姓嫌犯拘提到案。新店分局副分局長曾柏仲表示「他被接應之後到桃園地區，為了躲避警方的查緝，到中壢地區又換了一部出租車輛，簡易變裝之後，再駕駛這部出租車輛，回到中和他女性友人的承租處。」因為重義氣，許姓共犯接應好友逃逸，非法藏毒被逮，蘇姓嫌犯也因為衝撞警察，涉嫌妨害公務外加毒駕，哥倆好雙雙進了警局。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：新店深夜傳槍響！男拒檢開車衝撞 警狂轟3槍從三峽追到中和

更多民視新聞報導

揮刀攔車攻擊 44歲男涉開車狂逃涉危險駕駛

酒駕上路心虛! 男拒檢開車逃逸 員警"破窗逮人"受傷

毒駕拒檢逃逸! 員警破窗逮人查獲喪屍煙彈

