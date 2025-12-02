男拒檢謊報身分遭拆穿！竟踩油門暴衝想逃 警險遭輾畫面曝

台北市松江路交流道，一名男子拒絕警方臨檢還謊報身分，遭識破後竟踩油門暴衝，員警緊追還被撞飛險遭輾壓，事後警方還發現他無照駕駛，將他函送法辦。

員警差點捲入輪下，所幸僅手腳擦挫傷無大礙。圖／翻攝自社會事新聞影音

台北市保大昨（1）日晚上10點多，在松江路實施路檢時，有一名男子拒絕警方臨檢，但他沒帶駕照還謊報身分，後來更是直接開車企圖逃逸，讓上前盤查的警方擦撞倒地，差點被車輪輾過，所幸僅手腳擦挫傷無大礙。

新店公車進站撞斷樹幹幸未砸到人 排除障礙花2小時

另外在新北市新店也出現離譜的一幕，一輛951號公車準備停靠崇光中學站時，公車司機沒注意前方路況，右前車頭直接撞上人行道大樹，旁邊的變電箱也差點遭殃。

司機沒注意到路況，直接撞上人行道大樹。圖／台視新聞

樹幹被撞斷倒在路中央，所幸公車上乘客及等車的民眾沒人受傷，警方獲報到場協助排除障礙，忙了兩個小時，才總算恢復道路正常通行。

台北、新北／吳柔廷、黃聖權 責任編輯／陳俊宇

