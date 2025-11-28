男拒絕酒測喊「我只是酒駕而已」 被強壓制怒嗆警「很誇張」

男：「只是酒駕而已」拒檢吵鬧，遭警壓制。（圖／TVBS）

桃園市一名51歲曾姓男子因酒後駕車被警方攔查，卻拒絕配合酒測並大聲喧嘩，最終被員警強行壓制帶回派出所。事件發生於27日下午，警方先是發現該男子酒後在車內睡覺並給予口頭告誡，一小時後卻又發現他開車上路。酒測結果顯示該男子酒測值高達每公升1.01毫克，遠超法定標準，警方依公共危險罪將其移送桃園地檢署偵辦。此事件凸顯酒後駕車的嚴重危害性及執法人員面對不配合民眾時的處置程序。

事件始於27日下午4點多，警方接獲報案，指有一輛轎車停在桃園楊梅區楊新北路。員警到場後發現51歲曾姓男子正在車上睡覺，上前盤查時在男子身上聞到濃烈酒味。由於當時男子並未有駕駛行為，員警僅給予口頭告誡後離開。

然而，僅僅過了一個小時，員警再次發現曾姓男子的車輛行駛在路上，懷疑他有酒駕嫌疑而上前攔查。當員警要求曾姓男子下車接受酒測時，男子不但拒絕配合，還表現得相當激動。現場影像顯示，員警多次喊話「下車下車」，男子卻回應「你們這樣很誇張」，還辯稱「我只是酒駕而已，什麼也沒有，為什麼要這樣搞我」。

面對男子的不配合態度，員警反覆勸說無效，擔心他繼續在道路上駕駛會造成公共危險，最終決定強行將他從車內拖出並壓制在路旁。曾姓男子在整個過程中情緒不穩，不斷胡言亂語，態度相當囂張。

楊梅派出所副所長林彥志表示，為避免危害發生，員警先行對曾姓男子實施保護管束，並將他帶返派出所。後續酒測結果顯示，曾男酒測值達每公升1.01毫克，已嚴重超過法定標準。全案依公共危險罪將曾姓男子移送桃園地方檢察署偵辦。

這起事件再次提醒大家，酒後駕車不僅違法，更可能危及自身及他人安全。警方也強調，民眾應配合執法人員的合理要求，以免觸法受罰。

