男拿黑箱狂跑衝高捷 警包圍開箱是戰鬥陀螺

神秘黑盒被警方鎖定，男乘客尷尬開箱，裡面塞滿戰鬥陀螺和配件。（圖／東森新聞）





張文事件後，當有人在公共場所出現罕見舉動時，氣氛都會瞬間緊繃，高雄一名男子穿大衣、拿著黑色箱子，匆忙跑進中央公園捷運站內要搭捷運，立刻就被3名員警包圍，要求他打開箱子，男子配合，打開是一整箱的戰鬥陀螺，雖然尷尬，但員警和在場約30名等捷運的乘客瞬間鬆了一口氣，男子說雖然烏龍，但敏感時刻他全力配合警方，也讓大家安心。

男子穿著大衣全身黑，手上拿著黑色箱子，還在捷運狂跑，警方的第一直覺是。

遭警攔下民眾vs.記者：「月台大概還有2分鐘的車才會到，然後3個員警就這樣子，（被警察包圍），對就說那一箱可以打開嗎。」

員警直盯著男子拿著的神祕箱子，到底裡面藏什麼，男子看員警一直追問，只好打開。

遭警攔下民眾vs.記者：「尬爆，（有很多人在看你嗎），大概有三十幾個吧，他們可能也隨時準備要跑。」

神秘黑盒被警方鎖定，要求現在即刻打開，男乘客尷尬開箱，到底是什麼？一揭曉全員傻眼，裡頭塞滿戰鬥陀螺和配件，至少數十個，雙方就地解散，男乘客被鎖定，是因為他從捷運站對面的飯店一路狂跑，前方還有一名不認識的男子也在跑，男子又拿著黑盒，兩人跑進捷運站後，直衝月台又跑這麼快引起注意。

遭警攔下民眾：「（朋友）演出之後打了通電話過來，說他晚上9點40分的高鐵，他的戰鬥陀螺放在我店裡，公開展示戰鬥陀螺，我覺得有點尷尬，這種時候雖然你有權利拒絕，但我覺得大家互相配合一下，也讓警察好做事，我們大家民眾也安心一點。」

捷運警察：「還是先觀察他的氛圍，行動然後作為是怎樣。」

正常警方不會隨便要求開箱看內容物，實在是男子的舉動異常，加上中央公園因為耶誕正在辦活動，遊客很多，是維安之重，他說自己是苦主，但能夠體會員警機警和辛勞，敏感時刻可以體諒，只是萬萬沒想到，穿著帥氣被要求當場開箱戰鬥陀螺，這個會記一輩子。

