男拿10公斤假黃金鑑定 台中銀樓檢測出鋅銅合金

男子用盒子裝著看似黃金的物品，進到銀樓要店家鑑定純度。但店家一看色澤，就發現不對勁。

店員指出，「金子沒有這顏色喔。」

男子詢問，「金子沒這顏色嗎？你確定嗎？」

店員回應，「不是喔，這些色澤都差很多喔。」

男子口氣存疑，還拿出許多不同造型的假黃金，要求店家看仔細，店家以光譜儀分析檢測，確認只是鋅銅合金，男子最後只得離開。事情發生在22日下午，台中太平一間銀樓出現男子拿著約10多公斤的假黃金，疑似想要變賣。

當事店家張小姐表示，「正常的話，我們收到條塊就是方方正正，比較精緻一點，但他自己熔的，就會變成是比較粗糙。」

黃金價格創下新高，23日飾金每一錢賣出價，已經來到台幣19700元左右，不少人都想脫手變現，而店家會以多種方式，來確認是否為純金。

店家工作人員表示，「若不是金的話，它燒完會出現綠色、紅色、黃色，都有可能，就是其他金屬顏色，色澤出來，如果說是純金的話，它色澤是不會變的。」

純金燒過在降溫，就會恢復金黃色澤，但含錸以及鎢的合金，就會難以分辨，鋅銅合金的燒過則會出現黑色，但為了避免爭議，店家多會使用光譜儀來分析。公會表示，最近類似的案例層出不窮，本月在台中市已知就有10多起。

台中市金銀珠寶公會理事長趙崇孝指出，「沒有被騙的比較居多啦，被騙的也是有啦，但是被騙的，有的上當的，人家不願意曝光，就沒通報。」

律師楊丞頤表示，「實施詐騙已經達到著手程度，所以以《刑法》的規定，就是會有未遂的問題，詐欺罪也有處罰未遂犯。」

律師表示，該男子最後雖然未得手財物，但還是有可能涉及詐欺未遂，雖然店家堅持不報警，但檢方還是可以主動偵辦。