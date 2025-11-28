男持刀弒病母 判刑20年定讞

台南市許姓男子因長期照顧79歲患有中風的母親，身心不堪重負，在住處持刀殺死母親。（本報資料照片）

許姓男子民國112年因二度中風的79歲母親不願起床、跌倒在地，他一時情緒失控，持刀刺死母親，還傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」。最高法院認為許男犯行凶殘、沒有立即悔意，但考量他花費心力照顧二度中風且輕微失智的母親，並非不孝之子，28日依《刑法》殺害直系血親尊親屬罪判刑20年定讞。

判決指出，許男112年12月13日清晨在住處1樓母親臥室內，因母親不願起床，他又認為母親故意跌倒在地，竟情緒失控到1樓廚房拿尖刀，朝仰躺在地板上的母親左胸猛刺3刀，其中1刀貫穿至背部。

廣告 廣告

許男殺母後，以LINE傳送「不會痛了」的訊息給妹妹，隨後帶刀騎腳踏車離開住處，途中再以LINE電話通知妹妹「我殺了媽媽，趕快回來收屍」，然後騎車前往台南市歸仁區公墓意圖自殘。

接獲電話通知的妹妹，立即打電話通知與母親同住的大姊下樓查看，發現母親仰躺在床舖旁地板上，大姊隨即通報119聯絡救護車到場，將母親送醫急救，但母親仍因血、氣胸併硬膜下出血死亡。

二審考量許男坦承犯行，獲得部分家人的諒解，且許母先後在98年、111年間中風，2次都是許男長時期陪同復健，且實際上花費心力照顧二度中風且輕微失智的母親1年多，可認定他並非不孝之子。

歷審考量許男缺乏長期照顧老者的經驗與專業知識，承受主要照顧責任，身心負荷頗重，參考嘉南療養院量刑鑑定報告後，依殺害直系血親尊親屬罪判處有期徒刑20年。案經許男上訴三審，最高法院昨日駁回上訴，全案確定。