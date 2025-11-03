男持刀挾持前任 拒捕墜樓亡

35歲蘇姓男子疑因不滿23歲陳姓女友分手，2日晚間潛入陳女位於新北市三重區住處的停車場埋伏，持水果刀劃傷陳女及其胞姊，陳姊負傷向警方求救，蘇男則持刀挾持陳女至15樓頂樓，警方獲報到場，蘇男一度情緒激動持刀揮舞與員警對峙，最終墜樓身亡，所幸陳姓姊妹無生命危險。全案將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方調查，蘇男疑因不甘與陳女分手，2日晚間持水果刀潛入陳女住處停車場埋伏，晚間8時許，見陳女及胞姊出現，持刀劃傷陳姊頸部及背部，她負傷跑到附近中興橋派出所求救，驚恐說「我妹妹被挾持，人在我家地下停車場」。警方獲報後，除通知救護協助陳姊送醫，並火速趕赴現場。

員警發現蘇男挾持陳女上樓，隨即趕往15樓頂樓，蘇男一見員警情緒失控，不斷吼叫「不要靠近！」警方與蘇男對峙談判，試圖安撫蘇男情緒未果，蘇男突然將陳女推開，反身墜樓，當場死亡。所幸陳姓姊妹送醫後均無生命危險。

據調查，蘇男從軍10年，曾任空軍上尉輔導長，獨自撫養一女，常在社群平台上PO文回憶軍旅歲月，今年雙十連假還當起「鏟子超人」，隻身赴花蓮光復鄉協助清理災區。

據指出，蘇男退伍後於北市中山區開設手搖飲店，與陳女交往半年多，1個月前雙方因個性不合分手。蘇男生前個性內斂卻情緒起伏大，曾多次試圖與陳女復合，甚至請母親陪同登門求情，但仍被陳女拒絕。

檢警昨天下午相驗蘇男遺體，並通知蘇男家屬到場釐清案情，蘇母向警方表示，她案發前2小時還與兒子通過電話，兒子說他人在松江市場附近，當時聽起來心情很平靜，沒想到會發生憾事，蘇母透露，兒子近來面臨店租上漲、生意欠佳與情變雙重壓力，整個人很憂鬱，但是不料會釀成命案。全國各縣市安心專線1925