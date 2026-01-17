男持刀挾持路人遭警擊斃！ 母崩潰親友質疑「執法過當」 港警：別無選擇

犯嫌持刀亂晃還挾持路人，遭警方開2槍擊斃。（翻攝畫面）

香港屯門市廣場15日晚間1名男子持刀挾持女路人，港警趕到場後連開2槍直接擊斃，引發社會關注。犯嫌母親認屍後崩潰大哭，母親的親友也質疑警方執法過當，港警則回應當下別無選擇，警方使用槍械一切符合守則。

情況緊急 警2槍擊斃犯嫌

回顧整起案情，34歲越南裔、香港出生男子先是DONKI廚房偷走一把刀，在路上閒晃，後來闖入商場讓民眾嚇壞瘋狂逃竄，1名女路人閃避不及遭挾持，眼看可能意外將發生，到場的港警口頭警告無效後，旋即由2名警員各開1槍，犯嫌右與胸口中彈，送醫後身亡。

凶手前科累累 患「思覺失調」未準時回診

根據港媒香港01報導，這名犯嫌具有黑社會背景，身上有竊盜、賭博、販毒等多項前科並入獄過，同時患有思覺失調及反社會人格多次入院，原定本月8日回診但未報到，隔週就發生慘劇。

警方為何被質疑執法過當？

犯嫌母親前往醫院認屍時崩潰大哭，而其親友則質疑警方執法過當，認為若只開一槍打斷他的腿，就反抗不了了，為何還要把他打死？

廣告 廣告

對此，港警則回應開槍是艱難的決定，但為了拯救無辜女路人，他們別無選擇；同時也強調警方2度警告無效才使用槍械，一切符合警察守則。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

北捷又出事！板橋站突「煙霧瀰漫」乘客嚇壞狂奔 急疏散450人

有片／川普就是狂！2度爆粗口 比中指回嗆抗議者

中國「貴妃出浴」雕像裸胸露點遭投訴！ 「瑪麗蓮夢露」疑也遭殃