男持刀搶劫檳榔攤！7旬闆娘淡定端茶「要求留零錢」：我金門人拿過槍

台南新化區一間檳榔攤老闆娘遭搶走1萬多元。圖／翻攝自林佩佩Threads

台南新化區一間檳榔攤老闆娘遭一名47歲的吳姓搶匪搶劫1萬多元，過程中老闆娘非常淡定，還希望歹徒可以留一點零錢。據了解，吳姓搶匪有毒品前科，在犯案後8小時落網，當時搶來的錢已經花光。事後，老闆娘受訪時透露，她來自金門有出過操、拿過槍，根本不怕。

回顧案發經過，18日下午台南新化區一間檳榔攤，遭到一名47歲吳姓男子持刀搶劫，要求顧攤的7旬老闆娘交出財物，搶走1萬多元現金後逃逸，在8小時後落網。從監視器畫面可以看見，這名潘姓老闆娘被歹徒持刀逼至角落，當時手上還拿著一杯茶，十分淡定，還要求搶匪要留點零錢。

事實上，警方透露，吳姓嫌犯有毒品前科，遭到警方逮捕時，已經把錢全數花光，全案經警方訊問後，依強盜罪送往台南地檢署偵辦。事後，檳榔攤老闆娘透露，事發當下並沒有害怕，因為她來自金門，曾經出過操、拿過槍，而且是沒被子彈打死的人。

對此，老闆娘的孫女「亞洲百大DJ」林佩佩在Threads中發布貼文，痛批歹徒欺負老人家，並感謝台南新化分局的警員，迅速逮捕歹徒。貼文曝光後，引發網友熱議，不少人留言寫下，「銀行那麼大，錢那麼多，他不敢去，跑去欺負一個顧攤的老人」、「超危險」、「過年快到了，都要很小心」。



