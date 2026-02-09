男持刀搶東市場銀樓4兩金項鍊 秒遭壓制

警方將男子壓制在地。（圖／東森新聞）





嘉義市東市場今天（9日）下午發生搶案，一名男子到銀樓搶了4兩重、價值約80萬的金項鍊逃跑，老闆娘大喊搶劫，所有人都幫忙抓人。警方到場將人壓制在地，這名男子為了搶金項鍊，還先來勘查地形。

搶金項鍊男子：「我不會跑啦。」

男子被壓制在地，員警之外，還有一大群民眾幫忙抓賊，在他的身上找到4兩金項鍊，價值約80萬元。員警：「先把他銬起來，先把他銬起來。」

這名男子下午2點進到嘉義市東市場的一家銀樓，持刀搶走4兩金項鍊，他把機車放置在銀樓附近，沒有熄火，想說一搶完金項鍊就可以馬上逃跑，沒想到路過的民眾一聽到有人搶劫，馬上追過去圍捕。

廣告 廣告

附近居民：「（其中1民眾）他是警察，他放假，他們來買金子，後來那個隔壁的搶匪跑出來過後，老闆娘也追出來的時候，他剛好在這裡他在看金子。隔壁老闆娘一說搶劫的時候，這個警察就很快跑出去。」

員警到場後將人帶回，依照刑法搶奪罪移送嘉義地檢署偵辦。嫌犯為了搶金項鍊，前一天還特地來勘查地形，找出逃跑路線，但他鎖定的東市場人多車也多，要逃跑根本不容易，被當地的居民說這樣搶劫太傻了，絕對馬上被逮捕。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／超商深夜驚傳持刀搶劫！嫌得手2萬逃逸 警追查中

新／虛幣詐騙黑吃黑？北市女子交付700萬慘被搶

跨國黑吃黑！日港搶劫涉洗錢 報案者是內鬼！

