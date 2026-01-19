男持刀搶檳榔攤 8hr後落網

新化警迅速偵破檳榔攤持刀搶案，起出作案工具。（民眾提供）

記者黃文記∕新化報導

一名蒙面歹徒於十八日下午戴漁夫帽、穿藍白拖、持水果刀闖入新化區一處檳榔攤內打劫，得手上萬元後逃逸，警方獲報，組成專案小組偵辦，鎖定涉案車輛與犯嫌身分，於案發後八小時內即將吳姓嫌犯拘提到案，並查扣做案所使用之刀械、蒙面脖圍及衣物等物，全案偵訊後依強盜罪移送台南地檢署偵辦。

受害的檳榔攤在新化區中興路，潘姓婦人下午獨自顧店時，以脖圍蒙面的吳男持刀侵入，恐嚇交付財物，為避免留下指紋，還戴了白色棉手套，並把車子刻意停在遠處，再徒步前往；他直接闖進櫃台內，從抽屜抓取現鈔，搶走萬餘元後隨即逃逸，做案時間不到一分鐘。

新化警分局獲報後隨即成立專案小組偵辦，積極調閱路口監視器，進行車牌比對，再根據嫌犯頭戴漁夫帽、穿藍白拖的身型特徵，鎖定吳姓男子涉嫌重大，佈線追捕，不久在其住處將他逮獲，並查扣做案所使的刀械、蒙面脖圍，以及上衣、褲子、手套、拖鞋等證物。

據了解，吳男有毒品、竊盜等前科，因為欠錢被逼債，才會持刀打劫；由於曾到該檳榔攤購物，知道內部陳設，準備犯案時，也先在附近徘迴，確定潘婦獨自顧店，伺機行搶；訊後警方依刑法強盜罪移請台南地方檢察署偵辦。

新化警方強調，對於任何形式的暴力犯罪，都採取零容忍態度，將持續強化情資整合與科技偵查能量，迅速打擊不法，確保民眾生命財產。