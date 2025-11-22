男持刀搶超商 3度換車變裝仍被逮

犯嫌使用美工刀搶超商。（記者蔡琇惠翻攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市三重發生一起持刀搶案，王姓男子十一月八日涉嫌持美工刀進入三重一間超商威脅店員從收銀機拿出六千元現鈔，得手後隨即搭乘計程車逃離現場。警方於案發五小時後在三重區重新路上將他查獲到案，新北地檢署也火速在日前依強盜罪嫌將他提起公訴。

四十八歲的王姓男子十一月八日下午三點多，涉嫌持美工刀闖入三重區過圳街一間，亮出美工刀大喊搶劫，逼迫店員從櫃台收銀機內交付六千元現金，嫌犯得手後立刻逃逸，換乘三次計程車，並在中途脫掉外衣經歷一次變裝，藉此逃避警方查緝，不過還是被鷹眼小組鎖定行蹤。

警方擴大調閱案發周邊監視器畫面，於案犯五小時內在三重重新路四段將他查緝到案，在嫌犯身上查扣作案用的美工刀，以及贓款一千二百元，其他贓款用於計程車費以及三溫暖的消費。偵訊後將全案依強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請羈押獲准。