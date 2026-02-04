男持刀殺警 遭開槍中彈不治

鍾姓男子4日在南苗市場借手機被拒竟亮刀揚言殺人，員警朱均諭現場處理時，為閃避鍾嫌攻擊不慎跌倒，遭鍾朝頭部猛砍2刀，同行員警李安修見狀連開2槍，鍾中彈送醫不治，苗栗地檢署組成專案小組深入調查，檢方昨日初步相驗，家屬情緒平靜並無意見，檢方擇定6日解剖追溯死因，並將盡速釐清案情；朱員經輸血急救後因顱骨骨裂住進加護病房。

警方調查，鍾男4日上午8時許到南苗市場米市街向一位攤販要錢，發現搞錯對象，又轉到黃姓魚販攤位向黃妻借手機被拒，就拿著折疊刀蹲在攤位旁。苗栗警分局南苗派出所員警朱均諭、李安修獲報前往處理，員警先朝鍾噴辣椒水試圖將他制伏，但鍾遇襲後抓狂持刀衝向朱員，朱在後退時不慎摔倒，鍾遂持刀朝他的頭部連砍2刀，李安修見情況危急，朝鍾連開2槍。

警方調查，李安修擊發的第1顆子彈貫穿鍾男左上臂及左胸部後，再貫穿上前協助壓制鍾男的羅姓民眾左手掌，第2發子彈則射中鍾腹部，市場人潮見狀驚恐不已，尖叫連連。

鍾男送醫搶救3小時仍不治；朱員則因左額、頭頂各有約長7、10公分刀傷，且失血超過1000c.c.，院方緊急手術後發現有局部顱骨骨裂，已入住加護病房治療；羅男左手掌未來經復健功能可恢復正常。

警方指出，家住苗栗後龍鎮的40歲鍾男，有多次攻擊親友、警察紀錄，民國107年11月間他在就醫時持刀傷人，法院鑑定鍾男因長期吸食安非他命及酗酒，患有器質性精神病，且再持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高，判刑2月及1年4月，並宣告監護3年，並由苗栗縣衛生局列冊輔導在案。

苗栗縣長鍾東錦、警政署長張榮興案發後趕往探視。鍾東錦表示，鍾男已有一段時間未接受治療，他呼籲病患家人一定要先接納並配合治療。他也認為，警方在現場處置時開槍的執勤動作沒有錯，但不幸造成鍾男死亡，讓他感到遺憾，相關醫療費用、賠償，縣府都會扛起。