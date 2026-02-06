男持刀行搶商家遭抵抗！劃傷店員落荒而逃 桃院判囚4年6月

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名林姓男子因急需用錢清償債務，竟趁商店只有一名店員顧店，且無其他客人時頭戴安全帽、持菜刀逼迫店員交出錢財，店員佯裝配合，並趁林男不注意時拉扯、抵抗，致手指遭菜刀劃傷，林男分文未得落荒而逃，案經警方循線緝捕到案送辦，桃園地院依攜帶兇器強盜未遂罪，判處有期徒刑4年6月。

判決指出，林姓男子因急需用錢清償債務，去年9月29日清晨5時40分許，頭戴黑色防窺安全帽，攜帶菜刀1把，前往桃園一家商店，環顧店內四周環境，確認店內僅有1名店員獨自看顧且無其他客人後，趁機持菜刀架住店員之脖子，復作出算錢之手勢，逼令店員交付財物。

店員因生命安全受到威脅而至使不能抗拒，遂佯裝開啟收銀機，並趁林男不注意之際，與其拉扯、抵抗，而遭菜刀劃傷致受有左食指裂傷1.5公分長、右食指裂傷1公分長、左前臂破皮4.1公分等傷勢，林男因此未能取得財物，伺機逃離現場而未遂。

桃園地院審酌林男正值青年，非無謀生能力，不思循正途賺取所需，僅因急需用錢清償債務，竟持菜刀作為兇器，前至商店強盜財物未遂，造成被害人恐懼不安外，亦嚴重破壞社會治安，復欠缺尊重他人財產權之觀念，所為應予非難，依攜帶兇器強盜未遂罪，判處有期徒刑4 年6月。

