男持刀逛苗南市場借手機遭拒！ 警噴辣椒水頭部遭砍2刀

苗栗苗南市場4日上午驚傳隨機砍人，警頭部遭砍，兇嫌胸口中彈。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣苗栗市米市街南苗市場4日驚傳隨機砍人事件！41歲的鍾姓男清晨7時許持刀在市場閒晃，揚言要砍人，要路過民眾嚇壞緊急報警。警方獲報到場後，孰料鍾男竟直接情緒失控，持刀朝警方頭部狂砍，造成警方頭部中刀，一旁民眾見狀也奮勇上前協助，另一名員警見狀火速朝鍾男開槍，造成鍾男胸口中彈，一槍誤擊中協助民眾的手掌，初步造成3人受傷，均被緊急送醫治療中。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

據了解，41歲的鍾姓男子4日一早就持刀在苗南市場閒晃，他疑似欲和攤商借用手機遭拒，隨後又無故指控攤商積欠租金，見他手上又持刀，讓攤商緊急報警處理。

警方獲報到場時，喝令鍾男棄刀被拒，鍾男情緒激動不肯配合，警方見狀也對鍾男噴灑辣椒水，未料鍾男竟奮起挺進，朝警方頭部狂砍2刀，一旁員警見狀也火速朝鍾男開槍，一旁3名民眾也立即上前制止，造成員警頭部中刀、鍾男胸口中彈，其中一槍誤擊中協助民眾手掌，場面瞬間亂成一團，所幸3人送醫後均無生命危險。至於詳細動機原因等仍有待進一步調查釐清。

