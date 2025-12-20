男持刀闖加油站作勢砍人喊「維護世界和平」

▲北捷案後全台緊繃！男持雙刀闖加油站作勢砍人喊：維護世界和平。（圖／三峽分局提供）

[NOWnews今日新聞] 台北發生隨機傷人案後，社會氣氛持續緊張！新北市三峽區今（20）日下午也傳出持刀案件！一名32歲呂姓男子下午兩點多，手持兩把利刃從家中衝出，不僅沿途作勢追砍路人，最後還闖入一處加油站辦公室，潑灑不明溶劑，嚇壞員工與民眾。

據了解，呂姓男子犯案時，精神狀況相當不穩定，一路揮舞雙刀橫行街頭，引起路人驚慌奔逃，呂姓男子隨後衝進加油站內的商店辦公室，還大喊「我要維護世界和平」，隨即潑灑不明溶劑，就怕是易燃物品，員工就怕失火火爆炸，趕緊找地方躲避。

警方火速出動警力趕赴現場，趁呂姓男子不備時合力壓制。在逮捕過程中，嫌犯因掙扎被自己的刀械劃傷，目前已被送往醫院進行傷口治療與精神鑑定，警方表示將其危險行為，依《刑法》公共危險罪、恐嚇罪等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲北捷案後全台緊繃！男持雙刀闖加油站作勢砍人喊：維護世界和平。（圖／三峽分局提供）





