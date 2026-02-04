男持利器隨機攻擊 警局前遭壓制！ 2民眾穿刺傷送醫

台南市 / 綜合報導

台南市南區就在金華派出所的前面，竟然出現隨機攻擊！嫌犯拿著利器攻擊1男1女，男子身負重傷衝向派出所，警察聽到吵鬧聲連忙衝出來壓制逮捕嫌犯，根據了解嫌犯是在附近的足體養生館工作，疑似感情出問題，心情不好失控不過詳細犯案動機有待釐清。

身穿黑衣的男子，手持利器朝著另一名男子揮砍，兩人在斑馬線上追逐。遭攻擊的男子，連忙跑向附近派出所，想要求救卻被絆倒，他大聲呼救想要掙扎，卻反覆被攻擊。

員警聽到吵鬧聲，連忙衝出門救人，持利器的男子當場遭壓制在地，攻擊事件就發生在昨(3)日晚間，台南市南區金華路二段。

另一邊店家的監視器也拍下，遭攻擊的男子一路往前逃，嫌犯先劃傷他的腹部，再劃傷另一名長髮女子的背部，只見這女子原本還想上前，接著又往反方向逃離。

目擊民眾：「追一下，男生硬要追到底，就追過去，等紅燈的人在喊，喊到後面警察趕快跑出來。」嫌犯大膽在派出所前方行凶，包含嫌犯在內，共有3人受傷送醫。

其中傷勢最嚴重的42歲男子，腹部有穿刺傷大量出血，32歲女子背部有穿刺傷，陳姓嫌犯則是手部大拇指刀傷，三人意識清醒。

目擊民眾VS.記者：「很大聲在喊而已，(砍的人喔)就看到他被壓制在地板上。」

台南市第六分局副分局長林佳輝：「持上班用的足療刀，先劃傷男子的腹部，再劃傷女子的背部，受傷的男子趕緊向派出所求助。」

初步了解，三人互相不認識，陳姓嫌犯在附近足體養生館工作，疑似最近感情不順精神恍惚，不過他的傷人動機，還有待警方釐清。

