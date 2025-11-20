男持毒逛新北耶誕城！禁菸區囂張抽菸遭逮 警另逮3未成年毒品案

警方查獲陳男與友人在禁菸區吸菸，更意外查獲身上的毒品咖啡包。（圖／翻攝畫面）





新北耶誕城上週五（14日）盛大開城，新北市警局與轄區海山分局也特別加強會場周邊巡邏勤務，在上週六（15日），海山警方巡邏時，發現有2名男子在禁菸區抽菸，上前規勸並予以盤查時，在陳姓男子身上查獲7包毒品咖啡包，當場將他帶回偵訊，另外2人吸菸部分也函請衛生局裁處；海山分局表示，耶誕城開城至今，共查獲毒品案3件4人，另外2件查獲的3人全是未成年。

據了解，海山分局埔墘派出所上週六（15日）晚間9時許，派員執行耶誕城周邊的勤務時，行經中山路一段，發現從事工人的20歲陳姓男子與朋友來逛耶誕城，竟然在禁菸區抽菸，因此上前盤查，卻意外在他身上查獲7包毒品咖啡包，當場將他逮捕，並依毒品罪嫌移送法辦，至於2人抽菸部分，警方也依違反《菸害防制法》函請衛生局裁罰，將面臨新台幣2千元以上，1萬元以下罰鍰。

警方查獲陳男與友人在禁菸區吸菸，更意外查獲身上的毒品咖啡包。（圖／翻攝畫面）

海山分局指出，耶誕城開城迄今，共計查獲3件4人毒品案，除上述外，另外2件3人均為未成年，分別為上週六（15日）江翠派出所曾查獲1名未成年吸食「喪屍毒品」依托咪酯煙彈；上週日（16日）埔墘派出所查獲2未成年攜帶K他命香菸。

海山分局也提醒，新北市府行政園區已公告為禁菸（含電子菸、加熱式煙具）場所，範圍包含市民廣場B1竹筍地標公共藝術周邊；此外，民眾切勿攜帶毒品、刀械、氣球及爆竹煙火等違禁品進入活動會場，違者將依法處置，以維護乾淨舒適的活動空間。

警方查獲未成年持有喪屍煙彈。（圖／翻攝畫面）

