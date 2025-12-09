男持菜刀砍頭釀5公分傷 涉殺人未遂聲押 將成國民法官案

雲林地檢署偵辦虎尾王男持刀攻擊鄰居案聲押獲准。（民眾提供）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣虎尾鎮發生一起持刀砍人案，四十三歲王男心生懷疑鄰居六十三歲陳男與其家人監控、跟蹤，至雙方有嫌隙；王男趁陳男駕駛小貨車返家時，打開車門將陳強拉下車，並以手臂勒住陳脖子，再持菜刀朝陳頭部揮砍，造成陳男頭部五公分撕裂傷，虎尾警獲報趕至以現行犯逮捕，案訊後依殺人未遂、恐嚇聲押獲准。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，四十三歲王男與六十三歲陳男為鄰居關係，事發當天陳男剛開小貨車到家，還來不及反應即遭王男開車門強拉下車，並語帶威脅持菜刀朝陳頭部揮砍，所幸陳反應的快及時閃躲、揮掉菜刀，才僅造成頭部五公分撕裂傷，陳男憶起仍心有餘悸。

朱啟仁主檢說，警方獲報趕至，以現行犯逮捕王男，並扣得菜刀一支；同日晚間解送至地檢署，經黃眹瑋檢察官訊問後，認其涉犯殺人未遂、強制、恐嚇等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為五年以上有期徒刑之重罪，且王男與陳家人素有糾紛，曾表示要對其家人不利，有相當理由認為王男有逃亡可能，以及反覆實施殺人及恐嚇犯行之虞，向雲林地方法院聲請羈押獲准。

地檢署指出，王男涉犯殺人犯行，而殺人罪係十年以上重罪，後續將由國民法官專組團隊協同偵辦，至於王男有無精神疾病問題，後續將一併調查，以判斷其行為時有無精神障礙或心智缺陷而影響其行為能力。