男持衝鋒槍朝仇家汽車開槍10餘發 嘉檢起訴7人

（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）蔡姓男子被控為友人出氣，去年9月與陳姓男子等分持非制式衝鋒槍、手槍朝友人仇家汽車行駛方向開槍10餘發，幸無人傷；嘉檢偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等起訴7人。

據台灣嘉義地方檢察署起訴書，蔡姓男子民國110年在台南市以新台幣30萬元，向綽號「孩子昌」男子購買非制式衝鋒槍、手槍及若干數量子彈。

嘉檢表示，蔡姓男子的陳姓友人與孔姓男子有宿怨，多次爭執，蔡姓男子為替友人出氣，夥同陳姓、蔡姓、黃姓及吳姓友人去年9月找孔姓男子談判，蔡姓男子也毆打孔姓男子；孔姓男子心有不甘，當天深夜找張姓友人到嘉義縣東石鄉尋仇，當時只有蔡姓男子廖姓友人在場，2人毆打廖姓男子成傷。

嘉檢說，孔姓男子後來知悉蔡姓男子等在東石1處檳榔攤喝酒，邀其他人駕車準備前往尋仇，蔡姓男子等獲悉後，取出車內槍彈，在發現孔姓男子等車輛後，朝對方行車方向旁開槍10餘發恫嚇射擊，波及周邊小吃攤、檳榔攤及停放車輛，幸未造成人員傷亡。

嘉檢表示，孔姓男子等見狀駕車加速逃離現場，但在附近準備換乘其他車輛時，遭蔡姓男子等拉下車毆打，過程中眾人聽到警車鳴笛聲，蔡姓男子等一哄而散；警方陸續逮捕蔡姓男子等到案，查扣非法制式衝鋒槍、手槍等。

嘉檢偵結，蔡姓男子等7人分別被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害等罪嫌起訴。（編輯：李明宗）1150113